We Need To Talk About Cosby: Το ντοκιμαντέρ που ρίχνει φως στον ξεπεσμό ενός ειδώλου

Η σειρά που εξερευνά το έργο και τη ζωή του Bill Cosby, του ειδώλου

Ο βραβευμένος με Emmy σκηνοθέτης W.Kamau Bell έφτιαξε μία σειρά- ντοκιμαντέρ που αποτελείται από 4 μέρη και σκοπός του είναι να δείξει την επαγγελματική άνοδο και την προσωπική πτώση του ηθοποιού Bill Cosby.

«Ο Bill Cosby, ο περίφημος κωμικός, ηθοποιός, φιλάνθρωπος και αφροαμερικανικό είδωλο, που ξέραμε επί δεκαετίες ως American dad και πλέον διώκεται για σεξουαλική κακοποίηση. Η σειρά εξερευνά την πολύπλοκη ιστορία της ζωής και της δουλειάς του Cosby, ζυγίζοντας τις πράξεις κόντρα στην παγκόσμια επιρροή μέσα από συνεντεύξεις με κωμικούς, σχολιαστές, δημοσιογράφους και γυναίκες που μοιράζονται τις πιο προσωπικές συναντήσεις με τον Cosby».

Περισσότερες από 60 γυναίκες έχουν παρενοχληθεί από τον ηθοποιό τα τελευταία 60 χρόνια. Ο βιασμός έπειτα από χορήγηση ναρκωτικών από τον ίδιο ήταν ο βασικός τρόπος δράσης του. Ο δημιουργός της σειράς μεγάλωσε έχοντας ως πρότυπο τον Cosby. Τώρα, ξετυλίγει το κουβάρι της προσωπικότητάς του, την επιθυμία για δύναμη και τα εγκλήματα κατά των γυναικών.

«Ως τέκνο του Bill Cosby, ήμουν τεράστιος θαυμαστής των σειρών του και ήθελα να γίνω κωμικός εξαιτίας του. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα έφτανα στο σημείο να παλεύω με όλα όσα πιστεύαμε για εκείνον», δήλωσε ο σκηνοθέτης του We Need To Talk About Cosby.

H εταιρία παραγωγής Showtime στηρίζει τον Kamau και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει την πολύπλοκη ιστορία του κάποτε American dad. Η σειρά κάνει πρεμιέρα στις 22 Ιανουαρίου, στο Sundance Festival, και στις 30 Ιανουαρίου θα τη δούμε στη μικρή οθόνη.