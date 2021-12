Spoiler alert: Το συγκινητικό αντίο του And Just Like That στον Willie Garson

Το τελευταίο επεισόδιο του ηθοποιού που έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο

To And Just Like That αποχαιρέτησε τον Willie Garson με τον πιο συγκινητικό τρόπο, στο τελευταίο επεισόδιο που κυκλοφόρησε.

Ο 57χρονος ηθοποιός που υποδυόταν τον καλύτερο φίλο της Carrie, Stanford Blatch, έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο από καρκίνο στο πάγκρεας. Στη σειρά λοιπόν, βλέπουμε την πρωταγωνίστρια να βρίσκει ένα σημείωμα από τον κολλητό της, στο οποίο της έγραφε πως θα πήγαινε στο Τόκιο.

«Δεν μπορούσα να σου το πω χωρίς να ξεσπάσω σε κλάματα. Και είχες αρκετό κλάμα στη ζωή σου», έγραφε, αναφερόμενος στον θάνατο του τηλεοπτικού συζύγου της στο πρώτο κιόλας επεισόδιο.

Ο Stanford λοιπόν θα πήγαινε στην Ιαπωνία για να γίνει σταρ του TikTok. «Στη μνήμη του πολυαγαπημένου Willie Garson», ήταν το μήνυμα που εμφανίστηκε στην οθόνη, μαζί με τους τίτλους τέλους.

«Είναι ανυπόφορο», έγραψε στο Instagram η Sarah Jessica Parker μετά τον θάνατό του. «Μερικές φορές η σιωπή είναι δήλωση. Βαρύτητας. Αγωνίας. Του μεγέθους της απώλειας μίας φιλίας 30+ χρόνων».