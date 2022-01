Το Φεστιβάλ Γκέτεμποργκ θα προβάλλει τις ταινίες του με μαζική ύπνωση

Tο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Γκέτεμποργκ, το μεγαλύτερο κινηματογραφικό-τηλεοπτικό γεγονός της Σκανδιναβίας, αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τις 28 Ιανουαρίου έως τις 6 Φεβρουαρίου

Φέτος, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Γκέτεμποργκ θα επιχειρήσει κάτι διαφορετικό, περίεργο και σίγουρα ενδιαφέρον: Πριν από τις προβολές, ένας υπνωτιστής θα υπνωτίζει το κοινό.

Tο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Γκέτεμποργκ, το μεγαλύτερο κινηματογραφικό-τηλεοπτικό γεγονός της Σκανδιναβίας, αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τις 28 Ιανουαρίου έως τις 6 Φεβρουαρίου και φαίνεται έτοιμο να παρουσιάσει μια ακόμα τολμηρή μεταφορά για τον τρόπο που «καταναλώνει» τις ταινίες το κοινό, υποβάλλοντας το σε τρεις διαφορετικές προβολές ταινιών, μετά από… μαζική ύπνωση.

Με τίτλο The Hypnotic Cinema, οι ταινίες που επιλέχθηκαν για το ξεχωριστό αυτό πείραμα είναι το βραβευμένο από την κριτική επιτροπή των Καννών «Memoria» του Apichatpong Weerasethakul, με πρωταγωνίστρια την Τίλντα Σουίντον, το «Land of Dreams» από τους νικητές του Ασημένιου Λέοντα του φετινού Φεστιβάλ Βενετίας, Shirin Neshat και Shoja Azari και το «Speak No Evil» του Δανού σκηνοθέτη Christian Tafdrup, που αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Sundance αυτού του μήνα.