BettyWhiteChallenge: Τι είναι και πώς μπορείτε να βοηθήσετε τα ζώα, σαν το «Χρυσό Κορίτσι»

Εκτός από εξαιρετική ηθοποιός, η Betty White ήταν σπουδαία γυναίκα. Φιλόζωη από πάντα και ακτιβίστρια, εξακολουθεί να ασκεί επιρροή, παρότι δεν είναι πια εδώ.

Χάρη σ’ εκείνη, ξεκίνησε ένα νέο challenge στα social media – πρόκειται για ένα διαδικτυακό event που θα διεξαχθεί στις 17 Ιανουαρίου, την ημέρα που η κωμικός θα έκλεινε τα 100. Το Betty White Challenge, όπως ονομάζεται, ζητά από τους θαυμαστές της να κάνουν μία δωρεά, στο όνομά της. Όχι κάποιο μεγάλο ποσό - 5 μόνο δολάρια, σε ένα καταφύγιο ζώων.

Το «Χρυσό Κορίτσι» αφιέρωσε τη ζωή της στα ζώα. Ήταν ακτιβίστρια υπέρ των δικαιωμάτων τους, προσπάθησε πολύ να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσής τους στον Ζωολογικό Κήπο του Los Angeles και να διασώσει απειλούμενα είδη. Έγραψε ακόμη και βιβλίο σχετικά με τη μεγάλη της αγάπη για εκείνα, το 2011. Είχε τίτλο «Betty & Friends: My Life at the Zoo».

«Τα παιδιά μεγαλώνουν για να γίνουν άνθρωποι, οπότε συμπαθώ περισσότερο τα ζώα παρά τους ανθρώπους», είχε δηλώσει στο Entertainment Tonight. «Συμπαθώ τα ζώα περισσότερο από τους ανθρώπους. Τόσο απλά».

Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, όταν εκείνη έφυγε από τη ζωή στα 99 της χρόνια, ο πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης ASPCA, Matt Bershadker, εξέφρασε τη λύπη του.

«Η Betty White υπήρξε αφοσιωμένη στο να βοηθά τα ζώα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της, στήριξε τοπικά καταφύγια και προσπάθειες για την ευημερία τους, προωθώντας και προστατεύοντας τα δικαιώματά τους στα ψυχαγωγικά της projects χωρίς φόβο, και υιοθετώντας προσωπικά πολλά ζώα από καταφύγια», δήλωσε.

«Η Betty ήταν σταθερή και γεμάτη πάθος προστάτιδα των ευάλωτων ζώων ολόκληρης της χώρας, και θα μας λείψει πολύ», πρόσθεσε.

«Το έργο της με τον ζωολογικό κήπο διήρκησε πάνω από πέντε δεκαετίες, και είμαστε ευγνώμονες για τη μακρόχρονη φιλία της, τον διά βίου ακτιβισμό της για τα ζώα και την ακούραστη αφοσίωση στη στήριξη της αποστολής μας», είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Ζωολογικών Κήπων του LA, Tom Jacobson.