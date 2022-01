Ανακαλύφθηκε απολίθωμα θαλάσσιου δράκου ηλικίας 180 εκατ. χρόνων

Μία από τις κορυφαίες ανακαλύψεις στην ιστορία

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες επιστημονικές ανακαλύψεις. Ένας θαλάσσιος δράκος, ο οποίος ανήκει στο είδος των ιχθυοσαύρων και έχει ηλικία 180 εκατομμύρια έτη, βρέθηκε στα Midlands. Ο σκελετός του έχει μήκος 10 μέτρα και το κρανίο του ζυγίζει 10 τόνους.

Τα πρώτα απολιθώματα ιχθυόσαυρου, του δεινοσαύρου που χαρακτηρίζεται για τα τεράστια δόντια και τα γιγάντια μάτια του, ανακαλύφθηκαν στις αρχές του 19ου αιώνα από την παλαιοντολόγο Mary Anning. Τώρα, περίπου 200 χρόνια μετά, ο Joe Davis, συνεργάτης του Leicestershire and Rutland Wildlife Trust, έκανε τη μεγάλη ανακάλυψη κατά τη διάρκεια μίας εργασίας ρουτίνας. Είδε τα πρώτα ίχνη τον περσινό Φεβρουάριο, στην τεχνητή λίμνη Rutland Water – αυτή η ασυνήθιστη και καλυμμένη με άμμο μάζα που πρόσεξε, ήταν τελικά το σώμα ενός τεράστιου δράκου.

I’m absolutely thrilled to reveal the largest ichthyosaur skeleton EVER discovered in Britain!



It was an honour to lead the excavation and unearth this incredible Jurassic GIANT from its ancient rocky tomb in Rutland! Found by Joe Davis