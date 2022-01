Το ετήσιο αφιέρωμα του W Magazine στις 10 κορυφαίες ερμηνείες της χρονιάς ήρθε και μαγεύει (ξανά)

Το καθιερωμένο πια αφιέρωμα για τους ηθοποιούς που θα κυριαρχήσουν (λογικά) στα Όσκαρ είναι εδώ, με τις αιθέριες φωτογραφίες του Tim Walker να κλέβουν την παράσταση.

Το περιοδικό W μόλις παρουσίασε τις 10 καλύτερες ερμηνείες για το 2021 μέσα από συνεντεύξεις και τις φανταστικές φωτογραφίες του Tim Walker. Λίγο μετά τις Χρυσές Σφαίρες και λίγους μήνες πριν τη μεγάλη γιορτή των Όσκαρ, ας χαζέψουμε με λίγο glamour από τους πρωταγωνιστές των πιο πολυσυζητημένων ταινιών για το 2021 και ας δούμε τι είχαν να πουν για τους ρόλους που θα τους φέρουν πιο κοντά στο χρυσό αγαλματίδιο.

Η Kirsten Stewart ένιωσε να γίνεται ένα με την Diana

Όταν την προσέγγισε ο σκηνοθέτης Pablo Larrain και της πρότεινε να υποδυθεί την Diana Spencer, η Stewart του απάντησε: «Ποια;». Δεν ήξερε ότι μιλούσαν για την Πριγκίπισσα Diana, αλλά ένιωσε μία μεταφυσική σύνδεση μαζί της. «Η ταινία είχε τελειώσει κι εγώ ένιωθα ότι μπορούσα να συνεχίσω. Υπήρχε κάτι, ακόμα και στη σκέψη της, που σε έκανε να νιώθεις εντυπωσιασμένος αλλά και προστατευτικός απέναντί της. Η ενέργειά της ήταν τόσο δυνατή που εγώ δεν ερμήνευα. Απλώς αντιδρούσα στα στοιχεία που βρίσκονταν στον χώρο».

Ο Adam Driver ανυπομονούσε να τελειώσουν τα γυρίσματα του House of Gucci

Και όχι μόνο του Gucci. Ο Driver είναι από τους ηθοποιούς που ανυπομονούν να βγουν από τον χαρακτήρα και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Το 2021 ήταν σίγουρα η χρονιά του, με τις ταινίες The Last Duel, House of Gucci και Annette. Αν και δεν του αρέσει να βλέπει τις ταινίες του πάνω από μία φορά, ήθελε σίγουρα να ξαναδεί τη διαφήμιση που έκανε για τον οίκο Burberry. «Έκανα δύο μήνες προπόνηση. Ήθελα να είμαι μυώδης σαν το άλογο».

Η Gemma Chan θέλει να πει τις δικές της ιστορίες

Σπούδασε Νομική για τους γονείς της, αλλά ο πρώτος της ρόλος ήταν μία dominatrix στο Secret Diary of a Call Girl. Είναι η Sersi των Eternals και σκοπεύει να επιστρέψει. Δεν της αρκεί όμως. Έχει ξεκινήσει να κάνει παραγωγές προκειμένου να διηγηθεί τις ιστορίες που θέλει.

Η Lady Gaga πιστεύει ότι η Patrizia Gucci της είχε στείλει μύγες να την ακολουθούν

Έχει δηλώσει ξανά ότι έβαψε τα μαλλιά της καστανά και έμεινε στην Ιταλία προκειμένου να μπει εντελώς στο πετσί του ρόλου. Την τελευταία μέρα των γυρισμάτων, καθόταν στο μπαλκόνι στη Ρώμη, κάπνιζε και τραγουδούσε Mambo Italiano. Μέχρι που ένα σμήνος μύγες την περικύκλωσε και θεώρησε ότι ήταν μήνυμα από την Patrizia. «Μου έλεγε ότι ήταν ώρα να φύγω».

Ο Denzel Washington προτιμά τη σκηνοθεσία από την υποκριτική

Ο Almodovar είχε χαρακτηρίσει το περπάτημά του ως το καλύτερο που έχει δει στην οθόνη. «Ήμουν κολλητός με τον Wayne Bridges, τον μπαμπά του ράπερ Ludacris. Συνηθίζαμε να ακολουθούμε έναν τύπο, τον Walter και προσπαθούσαμε να μιμηθούμε το cool περπάτημά του. Ε, και μας έμεινε». Μπορεί να ξεχώρισε φέτος για την ερμηνεία του στο The Tragedy of Macbeth (μαζί με τη συγκλονιστική Frances McDormand, αλλά η σκηνοθεσία τον κάνει να νιώθει ότι βιώνει ολοκληρωτικά την εμπειρία.

Η Cate Blanchett συνδύασε τη δουλειά με την κηπουρική στην καραντίνα

Η ταινία Nightmare Alley γυρίστηκε μέσα σε 6 μήνες, κατά τη διάρκεια της καραντίνας, αλλά εκείνη το είδε ως νότα αισιοδοξίας στη ζωή της. Έκανε βέβαια και την κηπουρική της, είδε όλα τα επεισόδια των Sopranos και εξασκήθηκε στο πιάνο.

Ο Benedict Cumberbatch δεν περίμενε ποτέ ότι θα γίνει πρωταγωνιστής

Δεν ξέρω πώς του καρφώθηκε αυτή η ιδέα, αλλά οι δύο φετινοί ρόλοι του είναι εκ διαμέτρου αντίθετοι και αποδεικνύουν ότι αξίζεις όλους τους πρωταγωνιστικούς ρόλους του κόσμου. Ο Phil είναι ο σκληρός (και καταπιεσμένος) αγελαδάρης που έχει μία περίεργη σχέση με τον αδερφό και τη νύφη του. Ως ζωγράφος Louis Wain, θυμήθηκε τη δεξιότητα της ζωγραφικής, που είχε από μικρός, αλλά δεν θα ξαναδούλευε με γάτες. Προτιμά τους σκύλους.

Η Jennifer Hudson περίμενε 8 χρόνια μέχρι να πάρει το οκ από την Aretha Franklin

Η Franklin γνώρισε την Hudson και, 8 χρόνια αργότερα, την πήρε τηλέφωνο για να της πει ότι θέλει να την υποδυθεί στην ταινία Respect. Κάποτε άνοιξε μία συναυλία της με την Aretha να της ζητάει να μην πει δικά της τραγούδια. Τώρα έχει στο σπίτι της Όσκαρ, Emmy και Grammy.

Η Tilda Swinton παίζει με την κόρη της στο The Souvenir II

Η 24χρονη κόρη της Tilda, Honor, δεν είχε ξαναπαίξει ποτέ και δεν ήταν σίγουρα η πρώτη επιλογή για τον ρόλο. Οι δύο γυναίκες αναβιώνουν τη δική τους σχέση στο Souvenir (ακολούθησε και δεύτερο μέρος) και γέλασαν πολύ, παρόλες τις δυσκολίες που δημιούργησε η οικειότητά τους. Και το ότι δεν υπήρχε σενάριο.

Η Jessica Chastain μελετούσε 10 χρόνια τον ρόλο της Tammy Faye

Έπρεπε να αλλάξει τα πάντα προκειμένου να χωρέσει στα παπούτσια της Tammy Faye. Ήταν όμως μία προσωπικότητα που την κέρδισε όταν την είδε, 10 χρόνια πριν, σε ένα ντοκιμαντέρ. «Ήταν τρομερά αγχωτική εμπειρία γιατί έπρεπε να τραγουδάω και γενικώς ένιωθα μονίμως άβολα. Αλλά για εμένα, αυτό είναι η υποκριτική. Να νιώθεις άβολα και να κάνεις πράγματα μέσα στα οποία δεν νιώθεις καλά. Μάλλον το βλέπω μαζοχιστικά».