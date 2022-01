Η Cate Blanchett πρωταγωνιστεί στην πρώτη αγγλόφωνη ταινία του Pedro Almodovar

Η συνεργασία που περιμένουμε με ανυπομονησία

Η συνεργασία της Cate Blanchett και του Ισπανού σκηνοθέτη Pedro Almodovar είναι τα πρώτα καλά κινηματογραφικά νέα της χρονιάς.

Το βιβλίο της Lucia Berlin, "A Manual for Cleaning Women", αποτελείται από 43 ιστορίες γυναικών που κάνουν διαφορετικά απαιτητικά επαγγέλματα και τώρα γίνεται η πρώτη αγγλόφωνη ταινία του σκηνοθέτη. Και ποια καλύτερη επιλογή πρωταγωνίστριας από την Cate Blanchett;

Η παραγωγή βρίσκεται ακόμα στα πρώτα στάδια και χρέη εκτελεί η εταιρία της Blanchett, Dirty Films, σε συνεργασία με την El Deseo και τη New Republic Pictures.

Οι δύο συνεργάτες δεν χρειάζονται συστάσεις. Η Cate Blanchett είναι κάτοχος δύο βραβείων Όσκαρ, ένα για το The Aviator (2004) και ένα για το Blue Jasmine (2013) ενώ οι φετινές της ερμηνείες ήταν με την αγνώριστη εμφάνισή της στο Don't Look Up του Netflix και το Nightmare Alley του Guillermo del Toro. To 2022 περιμένουμε να δούμε 3 νέες ταινίες, μεταξύ αυτών και το Pinocchio.

Η πιο πρόσφατη ταινία του Almodovar ήταν το Παράλληλες Μητέρες με την Penelope Cruz. Για το A Manual for Cleaning Women, έγραψε πρώτα το σενάριο στα ισπανικά και μετά το μετέφρασε στα αγγλικά. Ας ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση λοιπόν.