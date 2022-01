Ο Meat Loaf, ο εμβληματικός Αμερικανός ρόκερ, πέθανε στα 74 του

Πέθανε σε ηλικία 74 ετών, ο θρυλικός Αμερικανός τραγουδιστής Meat Loaf.

Ο τραγουδιστής του αγαπημένου "Bat Out Of Hell" αλλά και του "I'd Do Anything for Love", Meat Loaf, μόλις έφυγε από τη ζωή, σκορπώντας θλίψη στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Ο κορυφαίος star πέρα από το ανεξάντλητο μουσικό του ταλέντο, είχε κατακτήσει το κοινό και για τις υποκριτικές του ικανότητες στο "The Rocky Horror Picture Show" το 1975 και το "Fight Club" το 1999.

Ο νικητής των Grammy, που έμεινε γνωστός ως Marvin Lee Aday, άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Πέμπτης ενώ η αιτία του θανάτου του δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί.

Η ανακοίνωση της είδησης του θανάτου του έγινε μέσα από σχετική δήλωση της οικογένειάς του στην επίσημη ιστοσελίδα του στο Facebook. Όπως αναφέρεται:

«Ραγίζουν οι καρδιές μας καθώς ανακοινώνουμε ότι ο ανεπανάληπτος Meat Loaf απεβίωσε απόψε, έχοντας τη σύζυγό του Deborah στο πλευρό του. Οι κόρες του, Pearl και Amanda, και στενοί φίλοι ήταν μαζί του όλο το τελευταίο 24ωρο. Ξέρουμε πόσα πολλά σήμαινε για τόσους πολλούς από εσάς και πραγματικά εκτιμάμε όλη την αγάπη και την υποστήριξη καθώς μπαίνουμε σε μια περίοδο θλίψης για την απώλεια ενός τόσο εμπνευσμένου καλλιτέχνη και όμορφου ανθρώπου. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση της ανάγκης μας για ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή. Από την καρδιά του στις ψυχές σας… μην σταματάς ποτέ να ροκάρεις!».

Αξίζει να αναφερθεί ότι το "Bat Out Of Hell" παραμένει ένα από τα 10 κορυφαία σε πωλήσεις άλμπουμ όλων των εποχών. Ειδικότερα, η τριλογία του Meat Loaf «Bat Out of Hell», «Bat Out of Hell II: Back into Hell» και «Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose» έχει πουλήσει περισσότερα από 65 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του πέρα από το τραγούδι, πειραματίστηκε με μικρότερους αλλά και μεγαλύτερους ρόλους στον κινηματογράφο, την τηλεόραση αλλά και το Broadway. Στο cast του «The Rocky Horror Picture Show», είχε υποδυθεί τον ρόλο του Eddie, ενώ τον ίδιο ρόλο έκανε και στην κινηματογραφική μεταφορά. Στο Fight Club έπαιζε τον Bob ενώ μία από τις τελευταίες του ταινίες ήταν το «Stage Fright» το 2014.

Γεννημένος στις 27 Σεπτεμβρίου του 1947 στο Dallas, ο Meat Loaf ήταν παίκτης ποδοσφαίρου στο Λύκειο προτού μετακομίσει στη Νέα Υόρκη στα τέλη της δεκαετίας του 1960 όπου άρχισε να πειραματίζεται με διάφορους ρόλους επί σκηνής, μεταξύ άλλων, στο musical του Broadway, Hair.

Εμείς θα τον θυμόμαστε πάντα μέσα από το παρακάτω τραγούδι: