O Joe Biden αποκάλεσε δημοσιογράφο «stupid son of a b*tch» νομίζοντας πως είχε κλειστό μικρόφωνο

O Αμερικανός Πρόεδρος ξεπέρασε τα όρια και έγινε viral

Είναι μερικά πράγματα που ευχόμαστε να μη συμβούν σε κανέναν – για παράδειγμα, το να δούμε story ενός IG προφίλ που δεν ακολουθούμε (δε θα αναφερθούμε καν στην περίπτωση του reaction κατά λάθος). Κι αν η σκέψη μόνο προκαλεί ανατριχίλα, ας μπούμε στη θέση του Joe Biden που, νομίζοντας ότι το μικρόφωνό του ήταν κλειστό, έβρισε δημοσιογράφο.

Τον έχουμε συνηθίσει πράο, καλοσυνάτο και αστείο. Η τελευταία συνέντευξη του Πλανητάρχη, όμως, ανέτρεψε τα δεδομένα.

Δημοσιογράφος του Fox News -του δικτύου που έχει την εύνοια των Ρεπουμπλικάνων και επιδίδεται καθημερινά σε μετάδοση fake news και προπαγάνδας κατά των Δημοκρατικών- του φώναξε μία ερώτηση την ώρα που αποχωρούσαν οι εκπρόσωποι Τύπου. Συγκεκριμένα, τον ρώτησε εάν πιστεύει πως η άνοδος του πληθωρισμού είναι μειονέκτημα το τρέχον εκλογικό έτος.

«Είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Κι άλλος πληθωρισμός», απάντησε ειρωνικά ο Biden. «What a stupid son of a b*tch», μουρμούρησε στη συνέχεια, χωρίς να έχει ιδέα ότι το μικρόφωνο ήταν ανοιχτό.

Φυσικά, το #bidenpressconference έγινε αμέσως trending topic στο Twitter.

I just want full credit for creating this tremendous GIF that I plan to use many times throughout my life from this day forward. #whatastupidsonofabitch #bidenpressconference #Biden pic.twitter.com/GSUgoyAZt9 — Jack Shell 🎙 (@JackShellSays) January 24, 2022

Good morning Patriots, waiting for the daily what the actual f**k did #Biden just say. pic.twitter.com/iQTn5MjDLp January 24, 2022

#MondayMotivation #MondayMood #MondayThoughts I must say I’m so glad I voted for “President Biden” 💙 Fox News dumbbell Peter “Doocy” asked #Biden a idiotic question & My President called him a “Stupid Son-of-a-bitch” 😁😁 Way2 Go Joe” ✊🏾👏🏾 pic.twitter.com/WnpIeqCsaL January 24, 2022

Η έκφραση του Biden, πάντως, τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι άκουσαν όλοι το σχόλιό του, είναι ανεκτίμητη – αξίζει ένα screenshot.