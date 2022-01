All of Us Are Dead: Το νέο κορεάτικο θρίλερ του Netflix που θα γίνει ο νέος σας εθισμός

Το Netflix έχει επενδύσει στις κορεάτικες σειρές το τελευταίο διάστημα και απόδειξη είναι το All of Us Are Dead, μία κορεάτικη σειρά που υπόσχεται να ξυπνήσει τον φόβο μας για τα ζόμπι

Μετά την μεγάλη επιτυχία των κορεάτικων σειρών θρίλερ Squid Game, Hellbound και The Silent Sea μέσα στο 2021, το Netflix αποφάσισε να ξεκινήσει τη νέα χρονιά ακόμη πιο δυναμικά, με μία νέα κορεάτικη σειρά. Ο λόγος για το πολυαναμενόμενο θρίλερ «All of Us Are Dead», το οποίο οι συνδρομητές της πλατφόρμας περιμένουν με ανυπομονησία.

Η σειρά, την οποία σκηνοθετεί ο Lee Jae Gyoo, συνδυάζει δύο από τα πιο δημοφιλή είδη του Netflix, το αγαπημένο σε πολλούς k-drama και τα ζόμπι. Το All of Us Are Dead αναμένεται να κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα του Netflix την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου, και εμείς συγκεντρώσαμε όσα πρέπει να ξέρουμε για την νέα σειρά που θα μας παρασύρει στο binge-watching.

