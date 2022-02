Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Το doodle της Google είναι αφιερωμένο στην τελετή έναρξης

Οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκινούν σήμερα στο Πεκίνο και η Google το γιορτάζει με ένα doodle.

Η Κίνα για πρώτη φορά φιλοξενεί στο Εθνικό της Στάδιο τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων και το Πεκίνο γίνεται η πρώτη πόλη που υποδέχεται τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό είναι αρκετό για τη Google για να τιμήσει τους φετινούς Αγώνες που ξεκινούν επίσημα σήμερα.

Η τελετή έναρξης πραγματοποιείται σε σκηνοθεσία του σπουδαίου Κινέζου δημιουργού Ζαν Γιμού, με στοιχεία της σύγχρονης κινεζικής ιστορίας.

H μεγάλη διοργάνωση των χειμερινών αθλημάτων είναι η 24η στη σειρά με την αγωνιστική δράση να έχει ήδη ξεκινήσει. Στους Αγώνες θα συμμετάσχουν περίπου 2.900 αθλητές από 91 χώρες και αναμένεται να διαγωνιστούν σε 15 αθλήματα. Μάλιστα, η Αϊτή και η Σαουδική Αραβία θα κάνουν στο Πεκίνο το ντεμπούτο τους στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς.

Το doodle της Google τιμά την έναρξη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Στο κλίμα των Αγώνων εισάγει το κοινό και το video με τίτλο "Every rise, every fall, every victory - we're in it together".

Τη χώρα μας θα εκπροσωπήσουν πέντε αθλητές. Η Μαρία Ντάνου και ο Απόστολος Αγγελής είναι οι σημαιοφόροι της Ελλάδας στην τελετή έναρξης και θα αγωνιστούν στο σκι δρόμων αντοχής μαζί με τη Νεφέλη Τίτα. Η Μαρία- Ελένη Τσιόβολου στο αλπικό σκι, όπως και ο Ιωάννης Αντωνίου.

Οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα ολοκληρωθούν στις 20 Φεβρουαρίου εν όψει της πανδημίας αλλά και των έντονων αντιδράσεων για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, γεγονός το οποίο έχει ωθήσει πολλές χώρες στο να προχωρήσουν σε διπλωματικό μποϊκοτάζ.