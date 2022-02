Η έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων κηρύχθηκε στο Πεκίνο και ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν, ήταν κι εκείνη που παιδιά τραγούδησαν τον Ολυμπιακό ύμνο στα ελληνικά.

Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων είναι γεγονός και πραγματοποιήθηκε με ένα εκπληκτικό show, γεμάτο με εικόνες νιφάδων χιονιού και πάγου. Η σπουδαία εκδήλωση άρχισε το βράδυ της Παρασκευής στο εθνικό στάδιο του Πεκίνου Bird’s Nest ενώ την παρακολούθησαν εκατομμύρια τηλεθεατές ανά το Πεκίνο.

Η τελετή, την πρώτη μέρα της Άνοιξης, σύμφωνα με το κινεζικό ημερολόγιο, ξεκίνησε με μια δυνατή παράσταση από χορευτές που ανέμιζαν πράσινους βλαστούς, συμβολίζοντας τη νέα εποχή που συνοδεύτηκε από πράσινα και λευκά πυροτεχνήματα υπό τη λέξη «Άνοιξη».

Σε έναν τρισδιάστατο κύβο που προσομοίαζε με μπλοκ πάγου, χαράχτηκαν εικόνες από όλους τους προηγούμενους 23 Χειμερινούς Αγώνες. Το μπλοκ μετέπειτα «έσπασε» από παίκτες του χόκεϊ επί πάγου, δίνοντας τη δυνατότητα στους Ολυμπιακούς κύκλους να αναδυθούν, όλοι στα λευκά.

Λίγο μετά την έναρξη, η κινεζική σημαία πέρασε ανάμεσα σε 56 άτομα, που αντιπροσώπευαν τις διαφορετικές εθνοτικές ομάδες της Κίνας, προτού υψωθεί και ακουστεί ο εθνικός ύμνος. Η κορυφαία εκδήλωση είχε 3.000 ερμηνευτές σε μια σκηνή που αποτελείται από 11.600 τετραγωνικά μέτρα οθόνης LED υψηλής ευκρίνειας

Η «παρέλαση των εθνών» που ακολούθησε πατροπαράδοτα, ήταν άκρως εντυπωσιακή με καθεμία από τις 91 αντιπροσωπείες να έχει μπροστά της από μια γυναίκα που κρατούσε ένα πλακάτ σε σχήμα νιφάδας χιονιού. Η παρέλαση οδηγήθηκε στο στάδιο από την Ελλάδα, με τους υπόλοιπους να ταξινομούνται με αλφαβητική σειρά κατά την κινεζική γλώσσα.

Η ελληνική αποστολή εισήλθε πρώτη στη «Φωλιά του Πουλιού» ενώ την ελληνική σημαία κρατούσαν η Μαρία Ντάνου και ο Απόστολος Αγγελής. Όπως έγραψε ο λογαριασμός των Ολυμπιακών Αγώνων στο Twitter: «Γεια σου Ελλάδα.. Όπως συνηθίζεται, πρώτη θα μπει η Ελλάδα με επικεφαλής τους σημαιοφόρους Απόστολο Αγγελή και Μαρία Ντάνου».

Hello Greece! 🇬🇷👋



As is customary, Greece will enter first, lead by flagbearers Apostolos Angelis and @maria_danou.



We're sure to see some amazing outfits, entrances, and enthusiasm from the athletes! 🤩#StrongerTogether | @HellenicOlympic pic.twitter.com/OBHpZBb78T