Ξέρατε πως το Toy Story 2 είχε σβηστεί κατά λάθος και παραλίγο να μην το δούμε ποτέ;

Οι 2 φορές που το Toy Story 2 σβήστηκε και το προσωπικό της Pixar έπρεπε να δουλεύει νυχθημερόν;

Η σπουδαιότερη ταινία της Pixar μέχρι σήμερα είναι το Toy Story και δεν υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί. Ο Woody και ο Buzz Lightyear ήταν από τις πιο σημαντικές φιγούρες των παιιδκών μας χρόνων και το τραγούδι της ταινίας «Εγώ κι Εσύ Μαζί» ή You got a friend in me, παραμένει ένας ύμνος στη φιλία.

Ήξερες όμως ότι το Toy Story 2 (που λατρεύω εξίσου με το πρώτο) παραλίγο να μην υπήρχε; Ότι το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας διεγράφη και μάλιστα δύο φορές; Ο Oren Jacob, ο τότε επικεφαλής του τεχνικού τμήματος της Pixar το κατάλαβε την πρώτη φορά, όταν από ένα τεχνικό λάθος, σβήστηκε όλη η ταινία, και μαζί της δύο μήνες και εκατοντάδες εργατοώρες. Ευτυχώς, με λίγη τύχη και μπόλικη δουλειά από το προσωπικό η ζημιά αποκαταστάθηκε. Δεν βρέθηκε ποτέ ο «ένοχος» αλλά δεν υπήρξε ποτέ και τέτοια διάθεση από τους ιθύνοντες.

Αυτό που βοήθησε πολύ την αποκατάσταση της ταινίας, εφόσον χάθηκε το 90%, ήταν το back up που είχε στο σπίτι της η Επιβλέπουσα του Τεχνικού Τμήματος, Galyn Susman επειδή δούλευε από εκεί λόγω άδειας μητρότητας. Μετέφεραν λοιπόν τον υπολογιστή που είχε στο σπίτι της, τυλιγμένο με κουβέρτες, πίσω στο στούντιο και μπόρεσαν να βρουν ξανά ένα μεγάλο μέρος της ταινίας. Αυτή η γυναίκα είναι σήμερα η παραγωγός της ταινίας Lightyear, 24 χρόνια μετά το Toy Story.

Η δεύτερη διαγραφή ήταν συνειδητή

Και ενώ η ομάδα πέρασε όλα αυτά με το τεχνικό λάθος, το Toy Story 2 δεν άρεσε στους παραγωγούς και έπρεπε να δημιουργηθεί εκ νέου. Το σενάριο, το background και φυσικά οι απαραίτητοι νέοι χαρακτήρες. Και όλα αυτά χωρίς να αλλάξει η τελική ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας. Μιλάμε για ένα ακατόρθωτο πράγμα που πέτυχε, είχε εισπρακτική επιτυχία 500 εκατ. δολάρια και υποψηφιότητα για Όσκαρ.