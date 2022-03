Δύο γυναίκες έφτιαξαν ένα Φεστιβάλ Ταινιών για τα παιδιά που περιμένουν στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας

Η videographer Weronika Jurkiewicz και η σκηνοθέτης Bianca Lucas είχαν μια εκπληκτική ιδέα, η οποία έχει αρχίσει να εξαπλώνεται στον κόσμο μέσω των social media κι έχει σκοπό να αποφορτίσει για λίγο τα παιδιά που βιώνουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Χιλιάδες Ουκρανοί περιμένουν καθημερινά για να διασχίσουν τα σύνορα, όχι μόνοι τους, αλλά μαζί με παιδιά που δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει πόλεμος και γιατί συμβαίνει στη χώρα τους.

Σχεδόν 327.000 άνθρωποι έχουν περάσει από την Ουκρανία στην Πολωνία από τις 24 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας, σύμφωνα με την πολωνική συνοριοφυλακή. Μικρά παιδιά οδηγούνται σε ασφαλή μέρη, στοιβάζονται σε υπόγεια καταφύγια και τρομοκρατούνται κάθε φορά που ακούγονται βομβαρδισμοί.

Από τις εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, μικρά κορίτσια και αγόρια κάθονται δίπλα δίπλα σε πάγκους με τον φόβο ζωγραφισμένο στα πρόσωπά τους, περιμένοντας να κοπάσει ο ήχος από τους πυροβολισμούς και τις βόμβες των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων.

kids in kharkiv right now. pic.twitter.com/NL3Yq7cXKg