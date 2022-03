Το viral test που αποκαλύπτει ποιο ημισφαίριο κυριαρχεί στον εγκέφαλό σας

Ποιο είναι το κυρίαρχο ημισφαίριο του εγκεφάλου σας; Με μία εικόνα, θα πάρετε την απάντηση

Μία εικόνα που έγινε viral στο Twitter αποκαλύπτει αν κυριαρχεί το δεξί ή το αριστερό ημισφαίριο στον εγκέφαλό μας. Τη αρχική ανάρτηση έκανε ο χρήστης με το όνομα Pam κι έγραψε στη λεζάντα πως «ανάλογα με τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλός μας (δεξί ημισφαίριο, αριστερό ημισφαίριο) βλέπετε μία γάτα ή ένα ελάφι. Το ζώο που θα δείτε δεν ανήκει στην εικόνα, αλλά είναι δημιούργημα του εγκεφάλου σας, μία απλή οπτική ψευδαίσθηση που δημιουργεί το μυαλό σας. Αν κάνετε ζουμ, η ψευδαίσθηση χάνεται».

Θα δούμε τα ζώα μόνο αν κοιτάξουμε την εικόνα από μακριά – αν την πλησιάσουμε στα μάτια μας, δε θα δούμε τίποτα.

Οι περισσότεροι φαίνεται να παρατηρούν τη γάτα, ενώ ορισμένοι βλέπουν και τα δύο ταυτόχρονα.

Depending on how your brain works (left brain, right brain) you see a cat or a moose in this pattern. Whatever animal you see isn’t part of the image, just an optical illusion created by your own brain. If you zoom in on any of the features you see, the illusion disappears.🤔 pic.twitter.com/g5a5MsxKWP