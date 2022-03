Oscars 2022: O Samuel L. Jackson πήρε το πρώτο του Oscar από τον Denzel Washington στην καλύτερη βράβευση που δεν είδαμε ποτέ

«Ευχαριστώ καθέναν που αγόρασε εισιτήριο για οποιαδήποτε ταινία που έπαιξα. Ήταν πραγματική τιμή και χαρά μου»

H 94η τελετή των Oscars ήταν διαφορετική από τις άλλες και συζητήθηκε πολύ πριν καν πραγματοποιηθεί. Ξεκίνησε μία ώρα νωρίτερα, ώστε να δοθούν νωρίτερα τα βραβεία σε 8 κατηγορίες, με τους νικητές να παρουσιάζονται σε βίντεο κατά τη διάρκεια της live μετάδοσης, και το αποτέλεσμα ήταν ίσως αυτό που περιμέναμε: Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της βραδιάς, κόπηκε στο μοντάζ.

Ο Samuel L. Jackson είναι ηθοποιός από πάντα. Έχει παίξει σχεδόν σε κάθε ταινία που κυκλοφόρησε από τη στιγμή της γέννησής του, κι όμως ποτέ δε βραβεύθηκε από την Ακαδημία Κινηματογράφου. Αυτό άλλαξε φέτος, καθώς πήρε το τιμητικό Oscar από το Board of Governors, του το απένειμε o Denzel Washington και δεν το είδαμε ποτέ. Ένας από τους πιο ταλαντούχους κι αγαπητούς καλλιτέχνες τιμήθηκε για τη συνολική του προσφορά και είδαμε ό,τι μπορέσαμε μέσω Twitter.

Presenter Denzel Washington rattled off the list of charities Samuel L Jackson has worked with over his career. “That’s what *he’s* been doing… I don’t know what *y’all* been doing…” pic.twitter.com/mxsZrPZc0H

I think you want to see just a little more of how excited Denzel and Samuel L. Jackson are now that the latter has his honorary Oscar pic.twitter.com/O0h8j75RDa