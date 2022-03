Oscars 2022: Ο Will Smith ανέβηκε στη σκηνή και χτύπησε τον Chris Rock. Σοβαρά, όχι για πλάκα

Στην πιο WTF στιγμή της βραδιάς, κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει αν αυτό που έβλεπε ήταν στημένο ή πραγματικότητα.

UPDATE: Ο Will Smith ζήτησε συγγνώμη - όχι άμεσα, από τον Chris Rock, αλλά από την Ακαδημία Κινηματογράφου.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Ακαδημία Κινηματογράφου. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους συνυποψηφίους μου. Είναι μία πανέμορφη στιγμή και δεν κλαίω επειδή κέρδισα ένα βραβείο. Το ότι βραβεύθηκα, δεν έχει να κάνει με εμένα. Έχει να κάνει με το να δίνεις φως σε όλους τους ανθρώπους», τόνισε στον λόγο που εκφώνησε, όταν πήρε το δικό του Oscar Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Λίγο μετά το περιστατικό με τον Chris Rock, τον πλησίασαν η μάνατζέρ του, ο παραγωγός Will Packer και ο ηθοποιός Denzel Washington. Στην ευχαριστήρια ομιλία του, ο Smith αποκάλυψε πως ο τελευταίος του είπε: «Όταν είσαι στα καλύτερά σου, πρόσεχε, τότε έρχεται ο Διάβολος να σε βρει».

----------------------------------------------

Λίγο πριν η 94η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ φτάσει στο τέλος της, και ενώ τίποτα αξιοσημείωτο, διασκεδαστικό ή έστω ενδιαφέρον είχε συμβεί μέχρι εκείνη τη στιγμή, μείναμε να κοιτάζουμε όλοι την οθόνη με το στόμα ανοιχτό, χωρίς να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς βλέπουμε.

Ο Chris Rock είχε μόλις ανέβει στη σκηνή και είχε ξεκινήσει να κάνει τα καθιερωμένα αστεία των παρουσιαστών. Ένα από αυτά αφορούσε τα μαλλιά της Jada Pinkett Smith, την οποία παρομοίασε με τη GI Jane (τον χαρακτήρα της Demi Moore στην ομώνυμη ταινία, που ξυρίζει το κεφάλι της για να πάει στον στρατό). Δευτερόλεπτα μετά, ο Will Smith ανεβαίνει στη σκηνή, πλησιάζει τον Rock και του δίνει μια γροθιά ή κάτι που έμοιαζε με γροθιά. Προφανώς όλοι θεωρούμε πως είναι στημένο, όπως τόσα πολλά όχι-και-τόσο-αστεία αστεία της τελετής. Έπειτα ο Smith γυρίζει στη θέση του και αρχίζει να φωνάζει στον Rock "keep my wife's name out of your f***ing mouth" (μην πιάνεις στο γ*μημένο στόμα σου το όνομα της γυναίκας μου”).

Κάπου εκεί αρχίζει να πέφτει το σαγόνι όλων μας στο πάτωμα, καθώς σταδιακά γίνεται ξεκάθαρο πως όλο αυτό που συμβαίνει είναι αληθινό, ο Will Smith είναι τέρμα νευριασμένος, ο Chris Rock προσπαθεί να βρει λόγια να μαζέψει την κατάσταση και η αίθουσα έχει παγώσει.

Η παραγωγή φρόντισε να κόψει τον ήχο στα επίμαχα σημεία, όμως σε κάποιες αναμεταδόσεις ο ήχος πρόλαβε να παίξει κανονικά, όπως στο παρακάτω απόσπασμα:

Η Jada Pinkett Smith είχε μιλήσει πρόσφατα για τη ζωή της με την αλωπεκία, με ειλικρινή και άμεσο τρόπο στο κοινό της, εξηγώντας πώς έφτασε να την αντιμετωπίζει με χιούμορ αλλά και πώς τη βοήθησε να δει διαφορετικά τα πράγματα και να αλλάξει την κοσμοθεωρία της.

Τίποτε από αυτά, ωστόσο, δεν δικαιολογεί την αντίδραση του Will Smith, ακόμη κι αν η απόπειρα του Rock να διακωμωδήσει την κατάσταση της συζύγου του ήταν, στην καλύτερη, κρύα. Μένει να δούμε τι θα ακολουθήσει και πώς να σχολιάσουν το συμβάν και οι δύο πλευρές. Μέχρι τότε, περιμένετε να δείτε πολλά, πολλά memes τις επόμενες ημέρες, σίγουρα πιο αστεία από οποιοδήποτε "αστείο" έγινε κατά τη διάρκεια της τελετής.