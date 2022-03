Oscars 2022: Η Tiffany Haddish βρήκε τη γροθιά του Smith στον Rock «ό,τι ωραιότερο έχει δει» και δεν ξέρουμε απο που να το πιάσουμε

Μία παράξενη τοποθέτηση για την πιο αχρείαστη στιγμή των φετινών Oscars

Αν υπάρχει κάτι που δε θα ξεχάσουμε ποτέ από τα φετινά Oscars, θα είναι η γροθιά του Will Smith στον Chris Rock. Οι περισσότεροι το θεωρήσαμε απαράδεκτο, όχι όμως η Tiffany Haddish, η οποία θεώρησε καλή ιδέα να μοιραστεί τις σκέψεις της για το περιστατικό. Δεν το κατέκρινε, δεν καταδίκασε καν τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται, αλλά το βρήκε «υπέροχο».

«Όταν βλέπω έναν μαύρο άνδρα να υπερασπίζεται τη σύζυγό του, αυτό σημαίνει τόσα για εμένα», δήλωσε στο People. Φυσικά, δε σταμάτησε εκεί.

«Ως γυναίκα που έχει βρεθεί απροστάτευτη, το να λέει κάποιος “Κράτα το όνομα της συζύγου μου μακριά από το στόμα σου, άφησέ την ήσυχη” – αυτό δεν υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει ο σύζυγός σου; Να σε προστατεύσει».

«Κι αυτό σήμαινε τα πάντα για εμένα. Και ίσως να μην αρέσει στον κόσμο το πώς έγινε, αλλά για εμένα, είναι ό,τι ομορφότερο έχω δει γιατί με έκανε να πιστέψω πως ακόμα υπάρχουν άνδρες εκεί έξω που αγαπούν και νοιάζονται για τις γυναίκες τους, τις συζύγους τους», συνέχισε.

H Tiffany Haddish πρόσθεσε πως ο Chris Rock είναι φίλος του Will Smith και κατέκρινε το αστείο του, καθώς πλήγωσε την Jada και το γνώριζε καλά. «Αν δεν την πλήγωνε, ο Will δε θα έκανε τίποτα. Αλλά το έβλεπες ξεκάθαρα… Και το εκμεταλλεύτηκαν. Την εκμεταλλεύτηκαν, οπότε έπρεπε να κάνει κάτι… Προστάτευσε τη σύζυγό του».

Δυστυχώς, με την ηθοποιό συμφωνεί κι ο Jaden Smith. Μπορεί να μην περιμέναμε να μιλούσε δημόσια ενάντια στον πατέρα του, αλλά δε φανταζόμασταν ότι θα τον υποστήριζε. «And that's how we do it» (Έτσι το κάνουμε εμείς), έγραψε στο Twitter.

And That’s How We Do It — Jaden (@jaden) March 28, 2022

Θα μπορούσαν να είχαν γίνει διαφορετικά τα πράγματα, θα λέγαμε εμείς. Όσο απαράδεκτη κι αν ήταν η προσπάθεια του Chris Rock να διακωμωδήσει ένα πρόβλημα υγείας, τίποτα δε δικαιολογεί την αντίδραση του Smith - είτε είναι φίλοι, είτε όχι. Την καλύτερη απάντηση σε όλη αυτή την κατάσταση, έδωσε η συγγραφέας Glennon Doyle.

«Το να αποκαλείτε τη βία ένδειξη αγάπης - όχι, ευχαριστώ. Είναι επικίνδυνη ιδέα που τροφοδοτεί την ενδοοικογενειακή βία εδώ και υπερβολικά πολύ καιρό», έγραψε και είχε απόλυτο δίκιο.