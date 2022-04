Grammys 2022: Η φετινή τελετή θα έχει ξεχωριστή ενότητα αφιερωμένη στην Ουκρανία

Στην τηλεοπτική μετάδοση της φετινής τελετής, θα δούμε τρόπους με τους οποίους καθένας μας μπορεί να δράσει

Η αμερικανική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τους οργανισμούς Global Citizen και Stand Up For Ukraine, σε μία προσπάθεια ευαισθητοποίησης του κοινού για όσα συμβαίνουν αυτήν τη στιγμή στον πόλεμο. Στην τηλεοπτική μετάδοση της φετινής τελετής απονομής των Grammys, λοιπόν, σε ξεχωριστή ενότητα, θα δούμε τρόπους με τους οποίους καθένας μας μπορεί να δράσει αλλά και να συμμετάσχει στην παγκόσμια καμπάνια Stand Up for Ukraine.

«Είμαστε συντετριμμένοι λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία, και συγκινημένοι από την αντοχή που επιδεικνύουν οι πολίτες καθημερινά», δήλωσε ο CEO της Ακαδημίας, Harvey Mason jr. «Ελπίζουμε πως η ενότητα αυτή θα εμπνεύσει το κοινό μας σε ολόκληρο τον κόσμο ώστε να ασχοληθεί και να στηρίξει αυτές τις σημαντικές ανθρωπιστικές προσπάθειες».

