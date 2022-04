Ο Σκρατ του Ice Age έπιασε επιτέλους το λατρεμένο του βελανίδι, 20 χρόνια μετά

Ο αγαπημένος σκίουρος της Disney έπιασε το βελανίδι του και το έφαγε μετά από 20 χρόνια

Όλα ξεκίνησαν πριν δύο δεκαετίες (feeling old yet?) όταν η παρέα των Manny, Sid, Diego και των υπολοίπων ξεκίνησε μία περιπέτεια την εποχή των Παγετώνων. Αν υπήρχε ένας χαρακτήρας που μας προκαλούσε κάτι μεταξύ λύπης και συμπόνοιας, αυτός ήταν ο έρμος ο Σκρατ.

Τι ήθελε αυτός ο γλυκός σκίουρος; Να κρατήσει ασφαλές το βελανίδι του, για να μπορέσει να το φάει με την ησυχία του κάποια στιγμή. Κατά τη διάρκεια όλων των ταινιών "Ice Age", τον βλέπαμε να το κυνηγά και όταν το έπιανε στα χέρια του, κάτι συνέβαινε και του έπεφτε.

Τώρα όμως η Disney ακυρώνει όλες τις παραγωγές των στούντιο Blue Sky, τα οποία δημιούργησαν τα "Ice Age". Οι καλλιτέχνες θέλησαν να πουν το δικό τους αντίο με τον πιο όμορφο τρόπο. Έφτιαξαν ένα βίντεο 30 δευτερολέπτων, που δείχνουν τον υπέροχο σκίουρο να έχει στα χέρια του το βελανίδι, να το τρώει μέχρι τη μέση και μετά να αποχωρεί.

Ένας συμβολικός αποχαιρετισμός που έχει τον τίτλο "Finale" και δημιουργήθηκε έναν χρόνο μετά το κλείσιμο των στούντιο. «Στις τελευταίες μέρες των Blue Sky Studios, μία μικρή ομάδα καλλιτεχνών ενώθηκε για ένα τελευταίο βίντεο. Ένας αποχαιρετισμός, με τους δικούς μας όρους». Η αλήθεια είναι ότι η Disney έκλεισε τα στούντιο, σκοπεύοντας να συνεχίσει το Ice Age με άλλους τρόπους. Το "The Ice Age Adventures of Buck Wild" έκανε πρεμιέρα στο Disney+ τον Ιανουάριο, με spin off τον ρόλο του Simon Pegg ως κεντρικό χαρακτήρα.

Οι κριτικές ήταν κατά βάση αρνητικές, ενώ είδαμε και τον Σκρατ σε μία σειρά μικρών βίντεο, πριν το κλείσιμο του Blue Sky, με τον σκίουρο να γίνεται πατέρας.