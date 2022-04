Στο "George Michael Freedom Uncut" ο θρυλικός μουσικός μάς αφηγείται ο ίδιος την ιστορία του

Η ζωή και το έργο του George Michael γίνονται ντοκιμαντέρ, μέσα από τα δικά του μάτια

Ο George Michael μπορεί πλέον να πει την ιστορία του, χρησιμοποιώντας τη δική του φωνή αλλά και εκείνες των συνεργατών του. Το ντοκιμαντέρ που θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 22 Ιουνίου, ανήμερα των γενεθλίων του, μας δίνει μία μικρή γεύση για το τι θα δούμε στην μεγάλη οθόνη.

Ο σπουδαίος μουσικός είναι τόσο ο σκηνοθέτης όσο και ο αφηγητής του ντοκιμαντέρ, που διεισδύει στην καριέρα και την προσωπική ζωή του George Michael.

«Δεν μπορώ να εξηγήσω το πόσο μπορεί να σε επηρεάσει αυτή η υστερία. Θυμάμαι ότι σκεφτόμουν τότε, ότι μάλλον δεν θα μπορέσω να συνεχίσω».

Οι κάμερες τον ακολουθούν κατά τη διάρκεια της περιοδείας του μετά τον δίσκο "Faith" αλλά και όταν έφτιαχνε το "Listen Without Prejudice: Vol. 1" το 1990. Ο τραγουδιστής που έφυγε από τη ζωή τα Χριστούγεννα του 2016, σε ηλικία μόλις 53 ετών, ακούγεται να λέει ότι θέλει να αφήσει πίσω του τραγούδια που θα σημαίνουν κάτι και για τις επόμενες γενιές.

Σε αυτό το ντοκιμαντέρ θα θούμε συνεντεύξεις από μερικούς από τους αμέτρητους επώνυμους συνεργάτες του. Stevie Wonder, Elton John, Ricky Gervais, Nile Rogers, Mark Ronson, Liam Gallagher, Mary J. Blige, Jean-Paul Gaultier, James Corden, Tony Bennett, Cindy Crawford, Naomi Campbell και πολλούς ακόμα.

Η ταινία θα κάνει επίσης focus σε πιο αμφιλεγόμενες στιγμές του καλλιτέχνη, όπως η σύλληψή του το 1998, έπειτα από καταγγελία για σεξ σε δημόσια τουαλέτα του Beverly Hill. Λίγο μετά, αποκάλυψε τη σεξουαλική του ταυτότητα σε συνέντευξη για το CNN.

«Ο George Michael ήταν ένας καλλιτέχνης με μία ιστορία που αξίζει να μοιραστεί παγκόσμια στη μεγάλη οθόνη. Τιμώντας τα γενέθλιά του τον Ιούνιο, είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τον David Austin και τους συνεργάτες, προκειμένου να παρουσιάσουμε αυτή τη σπουδαία ζωή και να δώσουμε πρόσβαση στους θαυμαστές ενός καλλιτέχνη που έγραψε ιστορία, εντός και εκτός σκηνής» δήλωσε ο Πρόεδρος της Sony Music Entertainment.

Το τελευταίο κομμάτι του που ακούσαμε ήταν το "This is How (We Want You To Get High), το 2019, που μπήκε στην ταινία "Last Christmas", η οποία εμπνεύστηκε από τη δουλειά του George Michael. Στις 8 Ιουλίου, θα κυκλοφορήσει το 3ο του album, "Older" σε μορφή βινυλίου.