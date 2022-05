Μία ακόμη ιστορία ενός ισχυρού άνδρα, ο οποίος εκμεταλλεύεται νεαρές γυναίκες

To 2021, όλοι μιλούσαν για τον καλλιτέχνη που πάντρεψε τον φεμινισμό με τον James Bond. Τώρα, ο σκηνοθέτης του No Time to Die, Cary Fukunaga, κατηγορείται για χειριστική συμπεριφορά και παρενόχληση. Όλα ξεκίνησαν όταν η 23χρονη ηθοποιός και skater Rachelle Vinberg μίλησε δημόσια για το ψυχικό τραύμα που της άφησε η σχέση μαζί του – λίγο μετά, δύο ακόμη γυναίκες μοιράστηκαν την παρόμοια εμπειρία τους μαζί του.

Η Vinberg αποκάλυψε όσα βίωσε μέσω IG stories, αποφεύγοντας να τον κατονομάσει στην αρχή. Συνέχισε, όμως, κάνοντας repost μία ανάρτησή του σχετικά με την απαγόρευση των αμβλώσεων στις ΗΠΑ. «Κυριολεκτικά δεν ενδιαφέρεται για τις γυναίκες», έγραψε από πάνω. «Μόνο τις τραυματίζει». Και ανέβασε πολλές κοινές φωτογραφίες τους και βίντεο.

«Τον φοβόμουν για χρόνια. Ο άνθρωπος αποπλανεί κορίτσια και το κάνει για χρόνια. Προσέξτε τον».

Όπως υποστηρίζει η Vinberg, τον γνώρισε όταν ένας casting director την πλησίασε σε ένα πάρκο και ο Fukunaga προσφέρθηκε να τη βάλει σε μία διαφήμιση. «Προφανώς δέχτηκα», είπε. Συναντήθηκαν μία μέρα μετά τα 18α γενέθλιά της και, όταν βρίσκονταν με κόσμο, τη σύστηνε ως ανιψιά ή ξαδέλφη του. Εξαιτίας της σχέσης τους, διαγνώστηκε με μετατραυματικό στρες και κάνει ψυχοθεραπεία εδώ και έναν χρόνο.

«Ναι, όλα ήταν νόμιμα», τόνισε στο Instagram. Η σχέση τους κράτησε από τα 18 της μέχρι τα 21, άλλωστε. «Αλλά ήταν και σωστά; Όχι».

has anyone seen rachelle vinberg’s story today?? she just exposed cary fukunaga for grooming her and said she’s also far from the only girl he did it to. i’m so horrified by this. i want those girls to be able to heal and i want him blacklisted. so sickening.