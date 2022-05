Ο Benedict Cumberbatch και η μαμά του έκαναν την καλύτερη διαφήμιση στην Ελλάδα στο τελευταίο SNL της σεζόν και ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας απάντησε με την πιο δυνατή ανάρτηση στο Twitter

Ο Benedict Cumberbatch έκλεψε την παράσταση με τις δηλώσεις του στο τελευταίο Saturday Night Live για αυτή τη σεζόν ενώ φρόντισε να αφιερώσει λίγο χρόνο για να ευχηθεί χρόνια πολλά στις δύο μητέρες της ζωής του με αφορμή τη γιορτή της Μητέρας. Στη δική του, που αυτή τη στιγμή κάνει διακοπές κάπου στην Ελλάδα και προτίμησε να μείνει σε μία παραλία από το να βρεθεί στο στούντιο του SNL (και πολύ συμφωνούμε μαζί της), και στη σύζυγό του Sophie, που βρισκόταν στο κοινό.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θέλω να ευχηθώ "χρόνια πολλά" στη μαμά μου για τη γιορτή της μητέρας. Αλλά είναι στην Ελλάδα αυτές τις μέρες. Προσφέρθηκα να της κλείσω εισιτήρια στην πρώτη θέση για να γυρίσει πίσω και μου απάντησε "Όχι, είμαι στην παραλία! Είσαι τρελός;". Σ' αγαπώ μαμά», είπε χαρακτηριστικά ο διάσημος ηθοποιός και όλοι ξέσπασαν σε γέλια και χειροκροτήματα.

#BenedictCumberbatch saw 14 million futures and there was not even one where his mom would leave #Greece to watch him host @nbcsnl . Doesn't seem strange to us. #AllYouWantIsGreece #VisitGreece https://t.co/968tK11LHh

Ο Βασίλης Κικίλιας πιάστηκε από το σχόλιο του Benedict για να κάνει ένα ανοιχτό ταξιδιωτικό κάλεσμα στον ίδιο μέσω της παρακάτω ανάρτησης στο Twitter.

#BenedictCumberbatch perhaps you consider coming to Greece also as it seems your mom is not leaving any time soon. You have 63 weekly direct flights from 🇺🇸 to choose from ;) @nbcsnl pic.twitter.com/ilgpt1mJoG