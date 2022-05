Ο Χρήστος Νίκου ετοιμάζει τη δεύτερη ξενόγλωσση ταινία του και το cast είναι εντυπωσιακό

Ο Έλληνας σκηνοθέτης Χρήστος Νίκου συνεχίζει την διεθνή πορεία του και τώρα ετοιμάζει τη δεύτερη ξενόγλωσση ταινία του, το "Fingernails" με ένα ομολογουμένως εντυπωσιακό cast.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του Apples που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Βενετίας το 2020 και είχε ως κεντρικό θέμα την πανδημία -ήταν μάλιστα η επίσημη υποβολή της Ελλάδας για το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας εκείνη τη χρονιά- ο σκηνοθέτης επιστρέφει και κάνει ακόμα μεγαλύτερο buzz. Και αυτό γιατί πέρα από το χολιγουντιανό cast του, σε αυτή την περίπτωση, την παραγωγή έχει αναλάβει η εταιρία της Cate Blanchett, Dirty Films.

Μετά την αποχώρηση της αρχικής επιλογής για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, Carey Mulligan, παίρνει τη σκυτάλη η Jessie Buckley. Η ταινία του Νίκου περιγράφεται ως ένα σουρεάλ δράμα ή ένα love story επιστημονικής φαντασίας. Μόλις έχει ανακαλυφθεί ένα τεστ που μετρά το κατά πόσο υπάρχει πραγματικός έρωτας στα ζευγάρια και στην υπηρεσία αυτού, έχει ανοίξει ένα ινστιτούτο για να τα καθοδηγήσει.

Η Anna (Buckley) δεν είναι και πολύ σίγουρη για το θετικό αποτέλεσμα που έχει λάβει για τη μακροχρόνια σχέση της και αποφασίζει να δουλέψει στο ινστιτούτο, ως βοηθός του Trevor (Ahmed), που είναι ένας μυστηριώδης εκπαιδευτής. Από το θέμα μπορούμε να καταλάβουμε την τεράστια επιρροή του Γιώργου Λάνθιμου στη δουλειά του Νίκου. Είχαν συνεργαστεί εξάλλου στον Κυνόδοντα.

Οι δύο πρωταγωνιστές αποτελούν εξαιρετική επιλογή. Η Jessie Buckley είναι γνωστή για τις ταινίες I'm Thinking of Ending Things (Netflix), The Lost Daughter και το επικείμενο θρίλερ Men. Ο Riz Ahmed έχει κερδίσει Όσκαρ για την ταινία μικρού μήκους The Long Goodbye και ήταν υποψήφιος για το Sound of Metal. «Τα μοναδικά ταλέντα των Jessie και Riz θα αιχμαλωτίσουν τέλεια το περίεργο χιούμορ, την καρδιά και το πάθος που βρίσκονται στον πυρήνα του Fingernails. Τους καλωσορίζουμε με ενθουσιασμό, καθώς και την υπέροχη ομάδα που υλοποιεί την ιδέα του Χρήστου Νίκου», δήλωσε η εταιρία παραγωγής της Cate Blanchett.

Το σενάριο συνυπογράφει πάλι ο Σταύρος Ράπτης αλλά και ο καινούριος συνεργάτης τους, Sam Steiner. Εμείς απλώς ανυπομονούμε.