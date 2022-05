Shireen Abu Akleh: H δημοσιογράφος του Al Jazeera που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από Ισραηλινούς

«Αυτή είναι μία ημέρα θλίψης, μία μαύρη μέρα. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν τον πόνο που αισθανόμαστε όλοι», είπε η δημοσιογράφος Christine Rawi

«Οι κατοχικές δυνάμεις κάνουν έφοδο στην Jenin και πολιορκούν ένα σπίτι στη συνοικία Jabriyat. Είμαι στον δρόμο – θα επανέλθω με νεότερα όταν ξεκαθαρίσει το τοπίο» έγραψε η πολεμική ανταποκρίτρια Shireen Abu Akleh, στο τελευταίο της μήνυμα στο Al Jazeera. Μία ώρα και 12 λεπτά αργότερα, ανακοινώθηκε ο θάνατός της.

H Shireen Abu Akleh, δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από Ισραηλινές δυνάμεις στη Δυτική Όχθη, την ώρα που κάλυπτε τα επεισόδια στην πόλη Jenin. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά δεν τα κατάφερε

Φορούσε το δημοσιογραφικό της πάσο και στεκόταν πλάι σε συναδέλφους της, όταν τη σκότωσαν. Από σφαίρα τραυματίστηκε και ένας ακόμη δημοσιογράφος του Al Jazeera, o Ali al-Samoudi, η κατάσταση του οποίου έχει σταθεροποιηθεί. Όπως επιβεβαίωσε ο επικεφαλής του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου al-Najah στο Nablus, ο θάνατος της Abu Akleh προήλθε από πυροβολισμό στο κεφάλι.

Πριν τη βγάλουν από το πανεπιστήμιο, τύλιξαν τη σορό της με μία σημαία της Παλαιστίνης, προκειμένου να την οδηγήσουν στο νοσοκομείο Istishari και να την ετοιμάσουν για την κηδεία της.

Οι δημοσιογράφοι που ήταν παρόντες τη στιγμή που συνάδελφοί τους δέχθηκαν τους πυροβολισμούς, τονίζουν ότι οι δυνάμεις της Παλαιστίνης έλειπαν και διαψεύδουν τη δήλωση του Ισραήλ, σύμφωνα με την οποία η επίθεση ίσως και να πραγματοποιήθηκε από Παλαιστίνιους στρατιώτες.

«Ετοιμαζόμασταν βιντεοσκοπούσαμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και ξαφνικά μας πυροβόλησαν, χωρίς καν να μας ζητήσουν να φύγουμε ή να σταματήσουμε το βίντεο», δήλωσε ο al-Samoudi. «Η πρώτη σφαίρα χτύπησε εμένα και η δεύτερη τη Shireen… Δεν υπήρχε καμία αντίσταση από Παλαιστίνιους στρατιώτες σ’ εκείνο το σημείο».

Η δημοσιογράφος Shatha Hanaysha, η οποία κατάγεται από την Παλαιστίνη και στεκόταν πλάι στην Abu Akleh όταν έγινε ο πυροβολισμός, δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία σύγκρουση Ισραηλινών και Παλαιστίνιων δυνάμεων εκείνη τη στιγμή. Υποστηρίζει ότι ο πραγματικός στόχος, ήταν οι πολεμικοί ανταποκριτές.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα γύρω από τον θάνατό της.

"I was able to convey the people's message and voice."



Not long before her killing by Israeli occupation forces, Al Jazeera correspondent Shireen Abu Akleh spoke about her career and what it meant to her to report on the occupation. pic.twitter.com/mUTmXJA9cA