Η Apple αποσύρει το iPod Touch και το Twitter αντιδρά με χιούμορ και νοσταλγία

Μετά από 20 χρόνια κυκλοφορίας, η Apple ανακοίνωσε ότι αποσύρει το iPod, τη συσκευή που έφερε την επανάσταση στον τρόπο που ακούμε μουσική

Την πρώτη φορά που είδα iPod ήταν σε εκδρομή στην 5η δημοτικού· ενώ οι υπόλοιποι περιμέναμε πώς και πώς τις εκδρομές γιατί ήταν οι μόνες μέρες που επιτρεπόταν να φέρουμε την τεχνολογία μας στο σχολείο και οι μοναδικές ευκαιρίες που είχαμε για να συγκρίνουμε τις συλλογές με τα CD μας, οργανωμένα προσεκτικά σε χρωματιστές θήκες με αυτοκόλλητα και να ανταλλάξουμε tips για να κάνεις τις μπαταρίες του CD player να κρατήσουν περισσότερο («Αν τις αφήσεις στον ήλιο ξαναφορτίζουν λίγο»), ξαφνικά ο Γιαννάκης μπήκε στην τάξη κρατώντας ένα iPod nano. Μαζευτήκαμε όλοι γύρω του για να δούμε τι είναι αυτό το περίεργο πράγμα που έπαιζε 500 ολόκληρα τραγούδια (ή περίπου 50 διαφορετικά CD). Ο Γιαννάκης έγινε αυτομάτως το πιο κουλ παιδί της 5ης δημοτικού, παίρνοντας τη θέση της Μαρίας, που είχε ακουστικά ΚΑΙ φορητά ηχεία. «Θέλω κι εγώ έναν νάνο» είχα πει όταν γύρισα σπίτι.

Την Τρίτη που πέρασε, η Apple ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την παραγωγή του iPod Touch, του τελευταίου της οικογένειας των iPod, μετά από 20 χρόνια. «Σήμερα, το πνεύμα του iPod συνεχίζει να ζει» είπε στην ανακοίνωσή του ο Greg Joswiak, αντιπρόεδρος του Worldwide Marketing της Apple. «Έχουμε ενσωματώσει μια υπέροχη μουσική εμπειρία σε όλα μας τα προϊόντα, από το iPhone μέχρι το Apple Watch και το HomePod mini, και από τα Mac και τα iPad μέχρι το Apple TV». Στο σημερινό τεχνολογικό τοπίο, μια συσκευή της οποίας ο βασικός ρόλος είναι να παίζει μουσική είναι πλέον περιττή.

Οι χρήστες του Twitter αντέδρασαν στην ανακοίνωση με χιούμορ, αναπολώντας τις παλιές καλές εποχές που ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο Μιχαλης χατζηγιαννης, ο Mihalis Hatzigiannis και ο Mixalis Xatziyianis ήταν τέσσερεις διαφορετικοί καλλιτέχνες.

«Το πρώτο μου iPod. 40 GB με τη θήκη με κλιπ της Apple».

«RIP iPod. Τα παιδιά σήμερα δεν θα μάθουν ποτέ τη δόξα του να έχεις τα παρακάτω να βγαίνουν ως διαφορετικοί καλλιτέχνες: Death Cab for Cutie, Death cab for cutie, Death Cab For Cutie, Death Cab for Cu...».

«Κάποιοι από σας δε χρειάστηκε ποτέ να κατεβάσουν mp3 ένα ένα και να αλλάξουν τον τίτλο του κάθε τραγουδιού και το όνομα του καλλιτέχνη, ώστε να εμφανίζεται κάπως οργανωμένο στο iPod και φαίνεται».