Sports Illustrated Swimsuit 2022: Οι Maye Musk, Kim Kardashian, Ciara και Yumi Nu είναι τα φετινά εξώφυλλα

Τα εξώφυλλα 4 γυναικών στο τεύχος μαγιό του Sports Illustrated που εμπνέουν

Το φετινό τεύχος του Sports Illustrated για μαγιό έχει 4 διαφορετικά εξώφυλλα με 4 γυναίκες που έχουν καινοτομήσει στο αντικείμενό τους. 4 μοντέλα διαφορετικήςηλικίας και σωματότυπου, που διηγούνται την ιστορία τους φορώντας μαγιό. Φωτογραφήθηκαν στη Δομινικανή Δημοκρατία, τα Μπαρμπέιντος, το Μπελίζ και το Μοντενέγκρο.

«Αυτό το ταξίδι που έχουμε ξεκινήσει- για να σπάσουμε το καλούπι στο οποίο μας έχουν βάλει- ίσως ακούγεται οικείο. Είναι σίγουρα οικείο στις γυναίκες που επιλέξαμε ως μοντέλα των εξωφύλλων μας. Οι Maye, Ciara, Yumi, Kim» ανέφερε η MJ Day, διευθύντρια του Sports Illustrated Swimsuit. Το 59ο τεύχος τιμά 28 ισχυρές γυναίκες με διαφορετικό σώμα και προσωπικότητα. Ας δούμε τι 4 πρωταγωνίστριες.

Kim Kardashian

Αν και έχει κάνει αμέτρητες φωτογραφήσεις, αυτή είναι η πρώτη φορά που γίνεται μέρος του Sports Illustrated Swimsuit. Ωστόσο, μετά την κυκλοφορία της δικής της σειράς μαγιό SKIMS, αυτή ήταν η καταλληλότερη στιγμή. Βρίσκεται εξάλλου σε μία φάση όπου ολοκληρώνει τις σπουδές για πτυχίο Νομικής. «Η Kim ξέρει πολύ καλά από κριτική, συνεχίζει να ζει με περηφάνια, αυθεντικότητα και χωρίς να απολογείται για αυτό».

Ciara

Έκανε την εμφάνισή της το 2004 με το άλμπουμ Goodies και έχει πουλήσει εκατομμύρια δίσκους όλα αυτά τα χρόνια. Στο μεταξύ, έχει κάνει μόντελινγκ, έχει συμμετάσχει σε ταινίες και σειρές και έχει τη δική της σειρά μόδας. Έκανε οικογένεια και έχει ιδρύσει με τον σύζυγό της έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό για την καταπολέμηση της φτώχειας. «Η Ciara έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία ως καλλιτέχνιδα ενώ επικεντρώνεται παράλληλα στο πάθος της για φιλανθρωπία».

Maye Musk

Η 74χρονη μητέρα του Elon Musk δεν σταματά να καταρρίπτει τα ηλικιακά όρια και να εμφανίζεται σε εξώφυλλα και καμπάνιες. Μεγάλωσε μόνη της 3 παιδιά, κάνοντας παράλληλα μέχρι και 5 δουλειές και περιγράφει τα πάντα στην αυτοβιογραφία της A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success. «Στα 74, η Maye συνεχίζει να δουλεύει κάθε μέρα και να εμπνέει όσους είναι γύρω της».

Yumi Nu

Η τραγουδίστρια ιαπωνικής και ολλανδικής καταγωγής θα κυκλοφορήσει τον πρώτο της δίσκο, Hajime, τον επόμενο μήνα. «Μπορεί να ξεκίνησε μόλις, αλλά η Yumi μπαίνει με φόρα και αναλαμβάνει την ευθύνη για όλα όσα πιστεύει».

