Άλλη μία σημαντική πρωτιά υπέρ της συμπεριληπτικότητας

Το σύμπαν των Power Rangers διευρύνεται και αποκτά τον πρώτο non-binary χαρακτήρα του. Τα BOOM! Studios αποκάλυψαν ένα ολοκαίνουριο κόμικ με τον τίτλο Power Rangers Unlimited: The Death Ranger #1 όπου θα υπάρχει o νέος, τρομακτικός κακός Death Ranger και θα μάθουμε πώς κατέληξαν διεφθαρμένοι οι Omega Rangers.

Σε περίπτωση που αναρωτιέσαι, οι Omega είναι μία ομάδα χιλίων ετών που πολέμησε σκοτεινές απειλές στο σύμπαν και έχει δυνάμεις που βασίζονται στα στοιχεία της φύσης. Ο Κίτρινος Ranger παίρνει δύναμη από τη γη, ο Μπλε από το νερό, ο Κόκκινος από τη φωτιά και ο Μαύρος από τον αέρα. Ωστόσο, το νέο μέλος ξεστράτισε και γοητεύτηκε από τις σκοτεινές δυνάμεις, που αρχικά πολεμούσε.

Το νέο κόμικ μοιράζεται την κρυφή ιστορία του Death Ranger, ο οποίος ήταν κομμάτι των γνωστών Power Rangers και αποσχίστηκε επειδή δεν ήταν πια υπέρ του καλού. Χίλια χρόνια μετά, το Death Ranger επιστρέφει στο Omega Vault και, by the way, είναι non-binary και χρησιμοποιεί ουδέτερες αντωνυμίες.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του τεύχους Power Rangers Unlimited: The Death Rangers #1, «οι θρυλικοί Omega Rangers υπερασπίστηκαν το σύμπαν από κακούς χιλιάδες χρόνια πριν, οι 6 από αυτούς χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις από τα στοιχεία τους για να προστατεύσουν τους άλλους. Αλλά όλα άλλαξαν όταν ένα μέλος-κλειδί πήγε απέναντί τους». Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 31 Αυγούστου.