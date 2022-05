Γιατί οι Σουηδοί δεν ταΐζουν τους καλεσμένους τους; Το viral tweet που έχει ξεσηκώσει τον κόσμο

Στο viral tweet, έσπευσε να απαντήσει και η γνωστή τραγουδίστρια από τη Σουηδία, Zara Larsson

Στο Μαρόκο οι κάτοικοι μπορεί να πιουν ακόμα και πέντε φορές τη μέρα πράσινο τσάι με δυόσμο ή μέντα, στην Ινδία συνηθίζουν να τρώνε με τα χέρια και στη Σουηδία δεν σε αφήνουν να φας καθόλου αν βρεθείς στο σπίτι τους την ώρα του δείπνου, ακάλεστος. Έτσι, πιστεύεται τουλάχιστον.

Μπορεί να σου φαίνεται παράξενο, παρόλο που ξέρεις πως ο κόσμος είναι πλούσιος από πολιτισμικές διαφορές, αλλά ένα πρόσφατο tweet φαίνεται πως επιβεβαιώνει την «παρεξηγήσιμη» συνήθεια. Όλα ξεκίνησαν όταν ο χρήστης @SamQari μοιράστηκε σε tweet που έγινε αμέσως viral, το screenshot ενός post του Reddit με την ερώτηση: «Ποιο είναι το πιο παράξενο πράγμα που έπρεπε να κάνεις στο σπίτι κάποιου εξαιτίας της κουλτούρας του;».

Not here to judge but I don’t understand this. How’re you going to eat without inviting your friend? pic.twitter.com/bFEgoLiuDB