Η Lynda Carter έστειλε ένα πολύ σπουδαίο μήνα για τον μήνα του Pride

Η original Wonder Woman έχει ένα πολύ ιδιαίτερο μήνυμα για το φετινό Pride. Το tweet της Lynda Carter, της Wonder Woman που είχε τη δική της σειρά από το 1975 έως το 1979, έκανε αίσθηση γιατί είπε κάτι που μάλλον δεν λεγόταν μέχρι σήμερα. «Happy Pride! Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που γιορτάζω με όλους τους LGBTQIA+ φίλους και θαυμαστές μου» ήταν η λεζάντα κάτω από μία fun εικονογράφηση της Wonder Woman με τα χρώματα του ουράνιου τόξου.

Ήταν προφανές ότι θα υπήρχαν αντιδράσεις από ανθρώπους που δεν θέλουν να βλέπουν το LGBTQIA+ στοιχείο πουθενά. Αλλά η Carter τους έβαλε στη θέση τους, με πάρα πολλή ευγένεια και σωστά επιχειρήματα. Και σήμερα την αγαπήσαμε λίγο περισσότερο.

Στο σχόλιο «Η Wonder Woman δεν είναι υπερηρωίδα για τους gay», η ηθοποιός απάντησε: «Έχεις δίκιο. Είναι υπερηρωίδα για τους bisexual», ενώ πρόσθεσε και ένα link με ένα άρθρο του 2016 στο οποίο ο δημιουργός του ομώνυμου κόμικ, Greg Rucka, εξηγεί το bisexuality της Wonder Woman.

Και συνέχισε να απαντά σε απίστευτα θυμωμένους χρήστες, λέγοντάς τους ότι αν θεωρούν ότι η Wonder Woman δεν είναι queer ή trans icon, μάλλον δεν έχουν δώσει τη δέουσα προσοχή. «Κάθε φορά που με πλησιάζει κάποιος και μου λέει πόσο τον βοήθησε η σειρά ενώ έκρυβε την ταυτότητά του, μου θυμίζει πόσο ιδιαίτερος ήταν αυτός ο ρόλος. Η άποψή της στο Twitter ολοκληρώθηκε με την ίδια από εκείνη την εποχή να υψώνει τις γροθιές της στον αέρα. «Αυτή τη στάση τη λέω «έτοιμη να παλέψω με τους ομοφοβικούς συγγενείς μου. Αστειεύομαι. Ή μήπως όχι;», και αυτό αρκούσε για να απαντήσεις σε όλους τους haters.

Η ηθοποιός είχε αναφερθεί πρόσφατα και στις τρανς γυναίκες, λέγοντας ότι είναι όλες τους Wonder Women. Αυτό απαντά σε πάρα πολλούς επώνυμους, μεταξύ αυτών και στην J.K. Rowling. Η Lynda Carter, που στέφθηκε Miss World USA το 1972, εμφανίστηκε ως Asteria στο Wonder Woman 1984 ενώ θα τη δούμε και στην τελευταία ταινία της τριλογίας, μαζί με την Gal Gadot.