Κοινό φορτιστή USB-C προτείνει η Ε.Ε.: Tι σημαίνει αυτό για τα iPhone;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι όλες οι επαναφορτιζόμενες συσκευές θα πρέπει από το φθινόπωρο του 2024 να έχουν θύρα USB-C, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες για το μέλλον του iPhone

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι όλες οι συσκευές που φορτίζονται με καλώδιο, από κινητά και λάπτοπ μέχρι κάμερες και τάμπλετ, θα πρέπει από το φθινόπωρο του 2024 να έχουν θύρα USB-C. Τα περισσότερα smartphone τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη αρχίσει να υιοθετούν το USB-C, αλλά δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο πώς η απόφαση θα επηρεάσει τα iPhone, που χρησιμοποιούν τις θύρες Lightning της Apple από το 2012.

We have a deal on the common charger! 🇪🇺



This means more savings for EU consumers and less waste for the planet:



🔌 mobile phones, tablets, cameras… will all use USB type C

🔌 harmonised fast-charging technology

🔌 unbundling of sale of chargers #SingleMarket #DigitalEU pic.twitter.com/qw2cJV4RY0