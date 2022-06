Ο Jon Snow αποκτά spinoff σειρά αλλά we know (σχεδόν) nothing ακόμα για αυτήν

Το spinoff που ξέραμε ότι χρειαζόμαστε

"You know nothing Jon Snow". Η ατάκα που πέρασε στην ιστορία και κατάφερε να ξεπεράσει σε φήμη το ίδιο το Game of Thrones. Ο Jon Snow έγινε μάλλον ο πιο αγαπητός χαρακτήρας και η spinoff σειρά του το αποδεικνύει περίτρανα.

Ο Kit Harington ετοιμάζεται να υποδυθεί ξανά τον πιο γνωστό του ρόλο, ο οποίος θα εκτυλίσσεται μετά τα γεγονότα του Game of Thrones, πράγμα που μάλλον θα δώσει ένα κανονικό τέλος στα όσα είδαμε. Στον τελευταίο κύκλο, ο Snow συνειδητοποίησε την αληθινή του ταυτότητα και ότι λέγεται Aegon Targaryen και ότι θα μπορούσε να είναι ένας κληρονόμος στον Σιδερένιο Θρόνο. Εξορίστηκε από τους Westeros και έφυγε για να ξεκινήσει μία νέα ζωή.

Αν λοιπόν η ιστορία συνεχιστεί μέσα από τη spinoff σειρά, είναι πολύ πιθανό να δούμε και άλλους οικείους χαρακτήρες, όπως η Arya Stark (Maisie Williams) και Sansa Stark (Sophie Turner).

Ο Kit Harington έχει λάβει δύο υποψηφιότητες για βραβείο Emmy για το Game of Thrones και τον ρόλο ενός ήρωα που παλεύει να διατηρήσει τις ευγενείς αξίες της οικογένειάς του μέσα σε έναν άγριο κόσμο. Μετά το τέλος της σειράς το 2019, ακολούθησαν οι Eternals, μία συμμετοχή στη σειρά του Amazon, Modern Love και η θεατρική παραγωγή Henry V στο Λονδίνο.

Μέχρι να μάθουμε περισσότερα για αυτό το spinoff, θα βολευτούμε με το prequel House of the Dragon, που κάνει πρεμιέρα στις 21 Αυγούστου και μας μεταφέρει 200 χρόνια πριν την ιστορία του Game of Thrones. Ταυτόχρονα, ετοιμάζονται μερικά ακόμα spinoffs: το "Tales of Dunk and Egg", "10.000 Ships", "9 Voyages" και μία σειρά κινουμένων σχεδίων.