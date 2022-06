Η Fina αποκλείει από γυναικείους αγώνες, trans κολυμβήτριες που είχαν ανδρική εφηβεία- Ανάμεσά τους και η Lia Thomas

Η νέα πολιτική δεν ισχύει για transgender αθλήτριες που έχουν κάνει φυλομετάβαση μέχρι τα 12

Μετά από ψηφοφορία, η Fina, ο παγκόσμιος οργανισμός για την κολύμβηση, αποφάσισε τον αποκλεισμό των transgender αθλητριών από τη συμμετοχή σε μεγάλους γυναικείους κολυμβητικούς αγώνες αν έχουν περάσει από οποιοδήποτε στάδιο ανδρικής εφηβείας.

Μεταξύ των αποκλεισμένων και η Lia Thomas, η οποία υπήρξε η πρώτη trans αθλήτρια που κέρδισε τον τίτλο της πρώτης θέσης στον Εθνικό Αθλητικό Κολεγιακό Σύλλογο των ΗΠΑ με χρόνο 4 λεπτά 33:24.

Το κριτήριο συμμετοχής τους σε αγώνες γυναικών, είναι να έχουν ολοκληρώσει τη φυλομετάβαση μέχρι τα 12 τους ενώ προβλέπεται να δημιουργηθεί μια νέα, «ανοιχτή» κατηγορία αγώνων για όλους εκείνους τους κολυμβητές των οποίων η ταυτότητα φύλου είναι διαφορετική από το φύλο της γέννησής τους.

Να σημειωθεί ότι πριν την ψηφοφορία, τα μέλη του παγκόσμιου οργανισμού συμβουλεύτηκαν έκθεση από μια ομάδα ειδικών πάνω στον τομέα της δικαιοσύνης, του αθλητισμού και της ιατρικής. Η απόφαση ψηφίστηκε από το 71% των 152 μελών της Fina και χαρακτηρίστηκε ως «ένα πρώτο βήμα προς την πλήρη ένταξη» των transgender αθλητριών.

Σύμφωνα με τον εκτελεστικό διευθυντή της Fina, Brent Nowicki: «Η προσέγγιση της Fina στη χάραξη αυτής της πολιτικής ήταν ολοκληρωμένη, βασισμένη στην επιστήμη και χωρίς αποκλεισμούς δίνοντας έμφαση στο δίκαιο του ανταγωνισμού». Από την άλλη, η «Athlete Ally», ομάδα υπεράσπισης της κοινότητας LGBT, χαρακτήρισε την απόφαση ως «μεροληπτική, επιβλαβή, αντιεπιστημονική και ότι δεν συμβαδίζει με τις αρχές της ΔΟΕ».

FINA’s new eligibility criteria for transgender athletes and athletes with intersex variations is discriminatory, harmful, unscientific and not in line with the 2021 IOC principles. If we truly want to protect women’s sports, we must include all women. https://t.co/MDjrWB6GrU