Desmond Child: Ο θρυλικός συνθέτης των κορυφαίων hits που στηρίζει την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Ο άνθρωπος πίσω από τα τραγούδια που μας «μεγάλωσαν» -από το «Crazy» των Aerosmith μέχρι το «You Give Love a Bad Name”- κρύβει μία μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα -και στις 27 Ιουνίου θα το αποδείξει έμπρακτα με μια μεγάλη συναυλία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, που θα πραγματοποιηθεί με τη στήριξη της COSMOTE

Τι κοινό έχουν το «Livin’ on a Prayer» των Bon Jovi, το «Angel» των Aerosmith, το «I Was Made for Loving You» των KISS, το «Livin’ La Vida Loca» του Ricky Martin και το «Waking up in Vegas» της Katy Perry; Σίγουρα το ότι είναι τραγούδια που όλοι ξέρουμε απ’ έξω, ακούγονται συνέχεια στο ραδιόφωνο και φυσικά έγιναν τεράστιες επιτυχίες στα charts. Άλλο ένα κοινό σημείο τους, όμως, και μάλλον καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία τους είναι ότι φέρουν την υπογραφή του Desmond Child.

Ένας από τους πιο περιζήτητους συνθέτες και παραγωγούς, ο Desmond Child είναι ο άνθρωπος πίσω από τα μεγαλύτερα hits των τελευταίων δεκαετιών. Με μια καριέρα που μετρά πλέον 50 χρόνια, αμέτρητες συνεργασίες και ακόμα περισσότερες επιτυχίες, τα τραγούδια του Child θα ήταν αρκετά για να γεμίσουν το μεγαλύτερο jukebox στην ιστορία.

Συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής

Τις τελευταίες πέντε δεκαετίες έχει βρεθεί πάνω από 80 φορές στα Top 40 charts του Billboard με τραγούδια του Alice Cooper, των Bon Jovi, της Cher, των Aerosmith, της Sia, των KISS, της Joan Jett, της Katy Perry, της Kelly Clarkson, του Meat Loaf, της Bonnie Tyler και πολλών ακόμα stars της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, που έχουν δώσει τη φωνή τους στη μουσική του.