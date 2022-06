Η Léa Seydoux μπαίνει στο σύμπαν του Dune ως Lady Margot

To Dune 2 έρχεται και μία προσθήκη θα είναι η Léa Seydoux

Ο οίκος των Ατρειδών μόλις απέκτησε έναν σύμμαχο στο πρόσωπο της Lady Margot, δηλαδή της Léa Seydoux. Αυτό σημαίνει ότι θα πολεμήσει στο πλάι του Timothee Chalamet, ενάντιο στον οίκο των Harkonnen.

Σύμφωνα με το μυθιστόρημα του Frank Herbert, η Lady Margot εμφανίζεται πολύ νωρίς στην ιστορία, για να προειδοποιήσει τη μητέρα του Paul, Lady Jessica για την επικείμενη προδοσία από τον οίκο των Harkonnen. Αυτό η πλοκή δεν μπήκε στην πρώτη ταινία Dune, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι απαραίτητη στο sequel.

Η Léa Seydoux άρχισε τη διεθνή καριέρα της μέσα από την ταινία Bue is the Warmest Color για την οποία μίλησε πρόσφατα, και αργότερα καθιερώθηκε στο Hollywood χάρη στις ταινίες James Bond, "Spectre" και "No Time to Die", ενώ φέτος συμπρωταγωνιστεί με τον Viggo Mortensen και την Christen Stewart στο "Crimes of the Future" του David Cronenberg.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, «Το δεύτερο μέρος θα επικεντρωθεί στον Paul (Chalamet), ενώ συγκεντρώνει έναν τεράστιο στρατό για να πολεμήσει τον αμείλικτο Harkonnen, και μετατρέπεται σε έναν μυθικό Μεσσία στους κατοίκους του Arrakis. Περιττό να αναφέρουμε ότι αυτή η ταινία θα είναι πολύ μεγαλύτερη, σε διάρκεια και ένταση, από την προηγούμενη».

Ο σκηνοθέτης Dennis Villeneuve θα ξεκινήσει τα γυρίσματα του sequel αργότερα μέσα στη χρονιά , με τους Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Stellan Skarsgard και Dave Bautista να επιστρέφουν στους ρόλους τους. Οι νέες προσθήκες, εκτός από τη Seydoux, είναι ο Austin Butler, ο Christopher Walken και η Florence Pugh. Η Pugh θα υποδυθεί την Πριγκίπισσα Irulan, ενώ τον διαβολικό Feyd-Rautha Harkonnen θα ενσαρκώσει ο Butler.Το λες και εντυπωσιακό cast.