Το να είσαι γαλλίδα ηθοποιός, ακούγεται σαν ένας χαρακτήρας που καλείσαι να υποδυθείς. Πρέπει να είσαι κομψή, σοβαρή, απόμακρη και ταλαντούχα. Η Seydoux τα διαθέτει όλα αυτά αλλά δεν καταλαβαίνει πώς συμβαίνει. «Όταν σε λένε μυστηριώδη, εννοούν ότι είσαι βαρετή και δεν έχεις να πεις κάτι ενδιαφέρον», εξομολογείται σε συνέντευξη που έδωσε στο Hollywood Reporter.

Λίγες μέρες πριν την έναρξη του Φεστιβάλ Καννών, μιλά για τη σχέση της με την υποκριτική, για τη στιγμή που άλλαξε την καριέρα της, που ήταν και η πιο άβολη και γιατί απέχει από τα social media.

Μάλλον θεωρείται η ανεπίσημη βασίλισσα των Καννών, εφόσον φέτος θα συμμετάσχει για 17η χρονιά στην πρεμιέρα, άλλοτε ως ηθοποιός και άλλοτε ως μέλος της κριτικής επιτροπής. Η στιγμή που όμως που άλλαξε εντελώς τη ζωή της ήταν το 2013, για την ταινία "Blue is the Warmest Colour", όπου ηθοποιοί κέρδισαν για πρώτη φορά τον Χρυσό Φοίνικα, τιμή που λαμβάνει μόνο ο σκηνοθέτης. Αν και τότε ξεκίνησε η ανοδική πορεία, θυμόμαστε όλοι τις συνεντεύξεις που είχε δώσει η Seydoux για την παράνοια των γυρισμάτων για για τις χιλιάδες λήψεις που χρειάστηκαν για την 7λεπτη ερωτική σκηνή ανάμεσα στην ίδια και την Αντέλ Εξαρχόπουλος.

Τα μέλη της ομάδας παραγωγής της ταινίας κατηγόρησαν τον σκηνοθέτη Abdellatif Kechiche για κατάχρηση των ωρών εργασίας περιγράφοντας τις συνθήκες ως αναρχικές. Η συνέχεια ήταν εξίσου αναρχική. Ο σκηνοθέτης προσέβαλε δημόσια τη Seydoux, απειλώντας τη με μηνύσεις για τις δηλώσεις της αλλά εκείνη δεν φοβήθηκε. Όταν τη ρώτησαν για το αν θα άλλαζαν τα πράγματα σε περίπτωση που υπήρχε κάποιος συντονιστής για ερωτικές σκηνές (επάγγελμα που έχει ενταχθεί πρόσφατα στα γυρίσματα), εκείνη κάγχασε: «Δεν νομίζω ότι θα άλλαζε κάτι. Ήταν όλα παράλογα. Ο τύπος είναι απλά θεότρελος». Ωστόσο έδωσε όλο της τον εαυτό και ήταν ένας ρόλος που άλλαξε τη ζωή της σε πολλά επίπεδα, όπως είπε.

Η Léa δεν φοβήθηκε ούτε και όταν δέχτηκε σωματική επίθεση από τον Harvey Weinstein, με τον παραγωγό να προσπαθεί να τη φιλήσει. Τον έσπρωξε και έφυγε. «Ήταν αηδιαστικό αλλά δεν τρόμαξα, γιατί ήξερα ήδη τι άνθρωπος είναι».

Αν και μεγάλωσε σε μία πολυπληθή οικογένεια, με ετεροθαλή αδέρφια και από τους δύο γονείς της, ένιωθε πάντα μία έντονη μοναξιά, που κουβαλά μέχρι και σήμερα. Αν και νιώθει ότι ο κινηματογράφος (ή το σινεμά όπως προτιμά να το αποκαλεί) φτιάχτηκε για εκείνη, μεγάλωσε περισσότερο με βιντεοκασέτες και λιγότερο με τις αίθουσες. Στην αρχή, δεν ήθελε να γίνει ηθοποιός, αλλά ερωτεύτηκε την υποκριτική και δεν κοίταξε πίσω. «Δεν ήθελα να είμαι η Γαλλίδα που κάνει μόνο γαλλικές ταινίες αλλά ούτε και να κάνω μόνο αμερικάνικες».

Το αποτέλεσμα πάντως τη δικαιώνει. Από την Emma στο Blue is the Warmest Colour, στη Madeleine του James Bond και πάλι πίσω στη Simone του The French Dispatch. Φέτος επιστρέφει στις Κάννες με δύο ταινίες. Το One Fine Morning της Mia Hansen-Love, για μία γυναίκα που προσπαθεί να ισορροπήσει μία ερωτική σχέση, το μεγάλωμα της κόρης της και τη φροντίδα του πατέρα της. Αλλά και τη δυστοπική ταινία τρόμου Crimes of the Future του David Cronenberg. Βρισκόμαστε στο κοντινό μέλλον, όπου το κλασικό φαγητό και το σεξ έχουν εξαλειφθεί και οι άνθρωποι έχουν προσαρμοστεί. Η ιστορία ακολουθεί τον καλλιτέχνη Saul Tenser (Viggo Mortensen), ο οποίος παραμένει σε ένα ειδικό κρεβάτι που τον βοηθά να αποκτήσει νέα όργανα, τα οποία αφαιρούνται παρουσία κοινού από την χειρουργό Caprice (Seydoux).

Η ίδια παραδέχεται ότι αφήνεται στα χέρια ενός σκηνοθέτη, ακόμα και όταν δεν ξέρει τι θα συμβεί. Τρέμει από φόβο, αλλά το κάνει ούτως ή άλλως γιατί είναι μία ανάγκη της. Εκτός από μία φορά που αρνήθηκε, επειδή ο σκηνοθέτης της πρότεινε μία ταινία στην οποία ερωτεύεται τον αδερφό της και έδειχνε να συμφωνεί με αυτό.

Η ζωή της πάντως είναι πολύ πιο ήσυχη. Έχει έναν 5χρονο γιο με τον μακροχρόνιο σύντροφό της Andre Meyer, ο οποίος είναι εκτός χώρου και, η ίδια συνειδητά δεν έχει social media. «Καταστρέφει το μυστήριο και δεν θέλω να πουλήσω τον εαυτό μου. Το κάνω μέσα από τις ταινίες». Όσο για τα beauty satandards του Χόλιγουντ, αρνείται να προσαρμοστεί. «Θέλω να γεράσω μπροστά στην κάμερα».