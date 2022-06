Η Alexa θα μπορεί σύντομα να μιλά με τη φωνή ενός πεθαμένου αγαπημένου σου προσώπου

H Amazon θέλει μέσα από την Alexa να ακούμε τη φωνή της γιαγιάς μας ή οποιουδήποτε άλλου αγαπημένου μας προσώπου έχει φύγει από τη ζωή. Κατά πόσο όμως κάτι τέτοιο θα ήταν ηθικά σωστό;

Θα τα περιμέναμε όλα από την Alexa αλλά σίγουρα όχι το παρακάτω. O ανώτερος πρόεδρος της Amazon, Rohit Prasad σε συνέδριο της εταιρείας στο Las Vegas την Τετάρτη, αποκάλυψε ότι αναπτύσσεται ήδη ένας μηχανισμός που θα επιτρέπει στην Alexa να μιμείται οποιαδήποτε φωνή αφού ακούσει τον σχετικό ήχο για λιγότερο από ένα λεπτό.

Όπως περιέγραψε χαρακτηριστικά: «Η φωνή ενός πεθαμένου αγαπημένου σας προσώπου, όπως της γιαγιάς σας, θα χρησιμοποιείται για να σας διαβάζει για παράδειγμα παραμύθια». Το συγκεκριμένο σύστημα που ήδη αναπτύσσεται, εγείρει πολλά ερωτήματα και έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Τι είδους συναισθήματα θα προκαλέσει σε χρήστες που έχασαν κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο μες στην πανδημία ή από κάποια άλλη ασθένεια; Μήπως απλά όλο αυτό θα εντείνει τον πόνο και τη θλίψη από την απώλεια;

Ο στόχος της Amazon για την Alexa υπερβαίνει κατά πολύ την ηθική πλευρά του ζητήματος και αν σας έκανε ήδη να νιώσετε άβολα, τότε είναι σχεδόν σίγουρο πως αυτό το συναίσθημα αφορά την πλειοψηφία και πρέπει να επανεξεταστεί προτού τεθεί σε εφαρμογή.

Στόχος πάντως της εταιρείας είναι να «κάνει τις αναμνήσεις να διαρκούν αφού τόσοι από εμάς χάσαμε κάποιον που αγαπάμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας», είπε ο Prasad. Η Amazon αρνήθηκε να αποκαλύψει περισσότερα για το πότε θα είναι έτοιμη αυτή η ξεχωριστή λειτουργία.

