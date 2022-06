"Πρόκειται για μια ιστορική ημέρα", είπε ο Biden από τον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Joe Biden υπέγραψε σήμερα ένα δικομματικό σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση της ένοπλης βίας, που ισοδυναμεί με την πρώτη σημαντική ομοσπονδιακή νομοθεσία για την ασφάλεια των όπλων εδώ και δεκαετίες, λίγες μόνο ημέρες μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ακυρώσει ως αντισυνταγματικό έναν νόμο της πολιτείας της Νέας Υόρκης που αφορούσε την οπλοκατοχή δίνοντας έτσι το δικαίωμα στους Αμερικανούς πολίτες να κυκλοφορούν οπλισμένοι.

"Πρόκειται για μια ιστορική ημέρα", είπε ο Biden από τον Λευκό Οίκο. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει προβλέψεις προς βοήθεια των πολιτειών ώστε να μην καταλήγουν όπλα σε χέρια ανθρώπων που κρίνονται επικίνδυνοι για τους εαυτούς τους ή για τους άλλους και μπλοκάρει τις πωλήσεις όπλων σε όσους έχουν καταδικαστεί για κακοποίηση συντρόφων τους εκτός γάμου.

Ωστόσο, δεν απαγορεύει τις πωλήσεις των υψηλής χωρητικότητας γεμιστήρων και των πυροβόλων όπλων. Ο νόμος επιτρέπει για πρώτη φορά την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με σοβαρά εγκλήματα που έχουν διαπράξει ανήλικοι και απαγορεύει τις πωλήσεις όπλων σε όσους έχουν καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία.

