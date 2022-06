Πώς αντιδρούν τα μεγαλύτερα Fashion και Beauty Brands στην απαγόρευση των αμβλώσεων των HΠΑ

Tα fashion και beauty brands αναλαμβάνουν δράση κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου για την ανατροπή της απόφασης Roe V. Wade.

Μετά την ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου την Παρασκευή ότι ανέτρεπε τη Roe V. Wade, έπειτα από σχεδόν 50 χρόνια -που πλέον απαγορεύει ουσιαστικά το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση- πολλά διάσημα labels εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν την οργή τους και να δείξουν την στάση τους για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα.

Patagonia

Η Patagonia ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα καλύψει την εγγύηση για όλους τους υπαλλήλους, πλήρους και μερικής απασχόλησης, που συλλαμβάνονται ενώ διαμαρτύρονται ειρηνικά για την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Το brand μοιράστηκε επίσης τοποθεσίες διαμαρτυριών σε εθνικό επίπεδο στο Instagram του, με τη λεζάντα: «Η Patagonia υποστηρίζει την αξιοπρέπεια της επιλογής».

Dick's Sporting Goods

Η Dick’s Sporting Goods ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι επεκτείνει τα οφέλη των εργαζομένων της για να προσφέρει έως και 4.000 δολάρια σε κάθε εργαζόμενο που χρειάζεται να ταξιδέψει εκτός πολιτείας για να υποβληθεί σε έκτρωση. Η εταιρεία επεκτείνει αυτό το επίδομα στους συζύγους και τα εξαρτώμενα μέλη των εργαζομένων.

«Αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι αισθάνονται πάθος για αυτό το θέμα - και ότι υπάρχουν συμπαίκτες και αθλητές που δεν θα συμφωνήσουν με αυτήν την απόφαση», σύμφωνα με δήλωση από τον πρόεδρο Ed Stack και τη διευθύνουσα σύμβουλο Lauren Hobart. «Ωστόσο, αναγνωρίζουμε ότι οι αποφάσεις που αφορούν την υγεία και τις οικογένειες είναι βαθιά προσωπικές και λαμβάνονται με στοχαστική σκέψη. Λαμβάνουμε αυτή την απόφαση ώστε οι συμπαίκτες μας να έχουν πρόσβαση στις ίδιες επιλογές υγειονομικής περίθαλψης, ανεξάρτητα από το πού ζουν, και να επιλέξουν αυτό που είναι καλύτερο για αυτούς».

Η Estée Lauder Cos.

Ο όμιλος ομορφιάς The Estée Lauder Cos. επεκτείνει επίσης τα οφέλη της υγειονομικής περίθαλψης για τους υπαλλήλους του, ώστε να συμπεριλάβει την κάλυψη ταξιδιών και διαμονής που είναι απαραίτητα για την πρόσβαση στην περίθαλψη αναπαραγωγικής υγείας σε άλλη πολιτεία.

«Αυτή η επέκταση των ταξιδιών και των καταλυμάτων είναι μέρος της γενικής μας προσέγγισης για τη συνέχιση της παροχής δίκαιης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και ευεξίας για τους εργαζομένους μας πλήρους απασχόλησης, που πληρούν τις προϋποθέσεις και για παροχές μερικής απασχόλησης που είναι εγγεγραμμένοι στις Η.Π.Α.».

Parade

Το Innerwear Parade κυκλοφόρησε μια συλλογή «Don’t F–k With Us» με το 100% των εσόδων να ωφελεί το Εθνικό Δίκτυο Ταμείων Αμβλώσεων. Η συλλογή περιλαμβάνει δύο σλιπ και ένα φουλάρι από 15 έως 28 δολάρια.

Prabal Gurung

Ο σχεδιαστής μόδας Prabal Gurung έχει επανεκδώσει το μπλουζάκι του «Girls Just Want to Have Fundamental Rights» μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Η Gurung δωρίζει όλα τα έσοδα στην Planned Parenthood.

«Η επίθεση στο δικαίωμα της επιλογής είναι μια άμεση επίθεση και απειλή για τη δημοκρατία μας», έγραψε ο Gurung. «Τα δικαιώματα των αμβλώσεων σχετίζονται άμεσα με τη δημοκρατία, καθώς είναι μέρος της υγειονομικής περίθαλψης, του δικαιώματος των ανθρώπων να ελέγχουν το σώμα και την υγεία τους και, πάνω απ' όλα, το δικαίωμα των ανθρώπων στην επιλογή».

Clare V.

Η Clare V. κυκλοφόρησε ένα μπλουζάκι «Egalité Pour Les Femmes» (που μεταφράζεται σε «Ισότητα για τις γυναίκες) και δωρίζει το 10 τοις εκατό των καθαρών πωλήσεων στο Κέντρο για τα Αναπαραγωγικά Δικαιώματα.

Lululemon

Το brand αθλητικών ενδυμάτων Lululemon δωρίζει 500.000 $ στο Κέντρο για τα Αναπαραγωγικά Δικαιώματα και συνεχίζει την υποστήριξή της στο Επιταγή για την Υγεία των Μαύρων Γυναικών.

Κοσμήματα Jennifer Fisher

To Jennifer Fisher Jewelry δώρισε το 15 τοις εκατό των πωλήσεων από το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Εθνικό Δίκτυο Ταμείων Αμβλώσεων.

The Body Shop

Το The Body Shop είπε ότι δωρίζει 25.000 $ στην Planned Parenthood.

Macy's Inc.

Η εταιρεία λιανικής Macy's Inc. δήλωσε ότι επεκτείνει την ιατρική της κάλυψη για να παρέχει αποζημίωση ταξιδιού σε υπαλλήλους που πρέπει να επισκεφθούν άλλη πολιτεία για να λάβουν υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας.

«Μέσα από την αξία της Αποδοχής μας, κλίνουμε στην υποστήριξη προσωπικών αποφάσεων – που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη δέσμευση που λάβαμε μέσω της πλατφόρμας κοινωνικών σκοπών μας, Mission Every One – ενδυναμώνοντας περισσότερη φωνή, επιλογές και ιδιοκτησία για τους συναδέλφους, τους πελάτες και τις κοινότητές μας», δήλωσε η εταιρεία.