Ezra Miller: Νέες σοκαριστικές κατηγορίες θυμάτων του αποκαλύπτει το Variety

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την κακοποιητική συμπεριφορά του Ezra Miller, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τη θέση του διάσημου ηθοποιού

Την άνοιξη του 2020 λίγο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, το Ezra Miller πέρασε ένα διάστημα στην Ισλανδία. Το Miller - γνωστό για το ρόλο του υπερήρωα της DC, τον Flash σε πολλές ταινίες για την Warner Bros. - επρόκειτο να ξεκινήσει τα γυρίσματα του franchise "Harry Potter", "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore", στο Λονδίνο, όταν τα γυρίσματα σταμάτησαν στις 15 Μαρτίου 2020, λόγω του COVID. Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, το Miller, έγινε θαμώνας στα μπαρ στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας, το Ρέικιαβικ και πολλοί ήταν εκείνοι που τους αναγνώριζαν από τις πρώτες ταινίες τους, το «The Perks of Being a Wallflower» του 2012 και το «We Need to Talk About Kevin» του 2011.

Το Μiller, 27 ετών τότε άρχισε επίσης να δείχνει μια διαφορετική, ασταθή πλευρά της προσωπικότητάς τους - που προβλημάτισε τους Ισλανδούς. «Υπήρχε πάντα κάτι με το Ezra», είπε ο Carlos Reynir, τότε μπάρμαν στο Prikið Kaffihús, μια παμπ που βρίσκεται στην καρδιά του Ρέικιαβικ.

Ο Reynir είπε ότι χρειάστηκε να παρέμβει σε δύο καυγάδες με το Miller.

Αλλά ο επόμενος καβγάς, στον οποίο το Miller επιτέθηκε σε μια νεαρή γυναίκα στο μπαρ, ήταν αδύνατο να υποτιμηθεί. Το περιστατικό διαδοόθηκε παγκοσμίως όταν πλάνα με το Miller να πιάνει μια γυναίκα από τον λαιμό και στη συνέχεια να την σπρώχνει στο έδαφος έγιναν viral στο διαδίκτυο στις αρχές Απριλίου 2020.

Λίγο μετά το περιστατικό, το Variety μίλησε με τη γυναίκα στην οποία επιτέθηκε το Miller, η οποία ζήτησε να παραμείνει ανώνυμη.

Στο βίντεο, το Miller φαίνεται να επιτίθεται στη γυναίκα - η οποία χαμογελάει και κουνάει τα χέρια της καθώς περπατά προς το μέρος της - και ρωτά: «Θέλεις να πολεμήσεις; Αυτό κάνεις;»

Σύμφωνα με τρεις πηγές, η γυναίκα μιλούσε στο Miller στο μπαρ πριν από τον καβγά. Είπε ότι ρώτησε για τα πόδια του ηθοποιού -ο οποίος φορούσε σαγιονάρες - αφού παρατήρησε κάποια τραύματα, τα οποία το Μiller εξήγησε ότι ήταν σημάδια μάχης από έναν αγώνα. Αφού συζήτησαν για το πώς τα απέκτησαν άρχισε να απομακρύνεται, αλλά γύρισε και αστειεύτηκε: «Αλλά για να ξέρεις, θα μπορούσα να σε πάω σε μάχη». Το Miller απάντησε: «Θέλεις πραγματικά να πολεμήσεις;» και η γυναίκα τους είπε να τη συναντήσουν στο χώρο του καπνίσματος σε δύο λεπτά.

Τελικά, το Μiller την αντιμετώπισε έξω από το μπαρ. «Νομίζα ότι είναι απλώς αστείο και παιχνίδια - αλλά μετά δεν ήταν», είπε.

Το ίδιο συναίσθημα έχει και μια άλλη γυναίκα, η Νάντια, η οποία ισχυρίζεται σε μια συνέντευξη στο Variety ότι μετά από μια ζεστή, διετή φιλία με το Miller, κυρίως μέσω μηνυμάτων, εκείνο πήγε στο διαμέρισμά της στο Βερολίνο αργά ένα βράδυ του Φεβρουαρίου του 2022 μετά από πρόσκλησή της. Δεν είχαν δει ο ένας τον άλλον από τότε που είχαν μια συναινετική σεξουαλική επαφή το 2020. Αλλά μετά από λίγο η διάθεση των Miller άλλαξε απότομα όταν τους είπε ότι δεν μπορούσαν να καπνίσουν μέσα στο σπίτι της.

«Τους ζήτησα να φύγουν περίπου 20 φορές, ίσως και περισσότερες. Άρχισαν να με προσβάλλουν. Ότι είμαι ένα "τρανσφοβικό σκατό". Ότι είμαι "ναζί". Έγινε τόσο, τόσο αγχωτικό για μένα. Γύριζαν το σπίτι μου, κοιτούσαν τα πάντα, άγγιζαν τα πάντα, άπλωναν φύλλα καπνού στο πάτωμα».

Μετά από περίπου μισή ώρα η Νάντια είπε ότι τελικά έπεισε το Μiller να φύγει μόλις κάλεσε την αστυνομία. Το περιστατικό την άφησε βαθιά ταραγμένη. Ενώ είναι ξεκάθαρη ότι δεν ένιωσε ποτέ τον κίνδυνο σεξουαλικής επίθεσης εκείνο το βράδυ στο διαμέρισμά της, πίστευε ότι το Miller «μπορούσε με κάποιο τρόπο να μου επιτεθεί σωματικά».

«Ένιωσα εντελώς ανασφαλής», είπε. Πέντε άτομα - δύο φίλοι, ένας συνήγορος των δικαιωμάτων των γυναικών, μια Γερμανίδα κοινωνική λειτουργός και ο Γερμανός δικηγόρος της Νάντια - είπαν στο Variety ότι μίλησαν με τη Νάντια αμέσως μετά την υποτιθέμενη συνάντησή της με το Miller και επιβεβαίωσαν την θέση της. Τον Απρίλιο, η Νάντια υπέβαλε ποινική μήνυση για την εμπειρία της, την οποία το Variety επιβεβαίωσε με τη γερμανική εισαγγελία στο Βερολίνο.

Λίγο περισσότερο από ένα μήνα μετά το Miller είχε συλληφθεί στη Χαβάη, για άτακτη συμπεριφορά και παρενόχληση, μετά από ένα άλλο ταραχώδες περιστατικό σε ένα μπαρ.

Μετά από μια δεύτερη σύλληψη στη Χαβάη τον Απρίλιο, αυτή τη φορά για επίθεση δεύτερου βαθμού αφού φέρεται να πέταξε μια καρέκλα σε μια γυναίκα και να την τραυμάτισε στο μέτωπό δύο ακόμα οικογένειες έλαβαν μέτρα προστασίας εναντίον τους. Η πρώτη, όπως αναφέρουν οι Los Angeles Times, ήταν από γονείς μιας 18χρονης στη Βόρεια και Νότια Ντακότα, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι το Μiller χειραγωγούσε την κόρη τους όταν ήταν μεταξύ 12 και 18. Το δεύτερο ήταν από γονείς μιας 12χρονης.

Όλα δείχνουν ότι το Ezra Miller φιλοξενεί στο σπίτι του μία 25χρονη μητέρα και τα 3 της παιδιά, ηλικίας 1 έως 5 ετών, προσπαθώντας να γλιτώσουν από έναν «κακοποιητικό πρώην σύζυγο», σύμφωνα με τις μαρτυρίες της μητέρας.

Ο πατέρας μίλησε δημόσια για την ανησυχία που νιώθει που τα παιδιά του βρίσκονται εκεί και το Rolling Stone προχώρησε σε έρευνα, αναφέροντας ότι βίντεο από το εσωτερικό του σπιτιού δείχνει τουλάχιστον 8 όπλα, καραμπίνες και πιστόλια που ήταν σκορπισμένα στο σαλόνι, δίπλα σε λούτρινα ζωάκια. Μία επιβεβαιωμένη πηγή ανέφερε ότι το μικρότερο παιδί, που είναι 12 μηνών, βρήκε μία σφαίρα στη φάρμα και την έβαλε στο στόμα του.

Όσον αφορά το μέλλον του Miller στον κινηματογράφο είναι αβέβαιο, αλλά η Warner Bros εξακολουθεί να έχει δεσμευτεί να κυκλοφορήσει το «The Flash» με προϋπολογισμό 200 εκατομμυρίων δολαρίων στους κινηματογράφους τον Ιούνιο του 2023