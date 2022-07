Αυτή είναι η κρυφή ρύθμιση της Apple που επιβραδύνει το iPhone και δεν το ξέρατε

Υπάρχει λοιπόν μία ρύθμιση που χρησιμοποιούν όλοι όσοι έχουν iPhone, και η Apple δεν θέλει να ξέρουν ότι καθυστερεί πολύ το κινητό

Αν βασίζεστε στη Siri και τα Suugestions της, μάλλον δεν παίρνετε τα ίδια σε αντάλλαγμα. Ο Josh Jameson, CEO του Compare Internet, μας δίνει τα φώτα του. «Η ψηφιακή βοηθός της Apple, Siri, κάνει εξατομικευμένες προτάσεις σε εσένα, με βάση τη δραστηριότητά σου.

Αν τις περισσότερες μέρες πηγαίνεις στο γυμναστήριο, η Siri πιθανώς θα σου προτείνει τη διαδρομή με βάση την ώρα που πηγαίνεις. Είναι τρομερά χρήσιμο, αλλά για να συμβεί αυτό. πρέπει να τρέξουν πολλές άλλες εσωτερικές διαδικασίες για να ολοκληρώσει τα πολύπλοκα tasks.

Αν θέλεις να απαλλαχθείς από τη ρύθμιση Siri Suggestions, πήγαινε στα Settings, στο Siri & Search. Κάτω από το Siri Suggestions, βγάλε τα suggestions από την Apple στο Look Up, Spotlight, Notifications, App Library & Spotlight, When Sharing και When Listening.

Ένας άλλος τρόπος για να επανακτήσετε γρήγορη ταχύτητα και μπαταρία με περισσότερο χρόνο ζωής, είναι μειώνοντας το Transparency και Motion. Αν και δίνουν καλύτερη εικόνα και βάθος στην οθόνη, καθυστερούν σημαντικά το κινητό. Μπείτε και πάλι στις ρυθμίσεις (Settings), μετά στο General > Accessibility > Reduce Motion και On. Αντίστοιχα, μπείτε στο Accessibility και μετά Reduce Transparency.