Τα 4 χρώματα που προσελκύουν τα κουνούπια και αυτά που τα απωθούν

Μαζί με την εποχή του καλοκαιριού, πάρτι κάνουν και τα κουνούπια και αυτά είναι τα χρώματα που καλό είναι να αποφύγετε στο σπίτι σας αν δεν θέλετε ανεπιθύμητους επισκέπτες

Η επίσκεψη των κουνουπιών στο σπίτι μας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες δεν είναι απλός μπελάς αλλά ένα αναγκαίο κακό που εξαπλώνεται, αφήνοντας ενοχλητικά σημάδια.

Υπάρχει τρόπος ωστόσο να απαλλαγείτε εύκολα από την παρουσία τους αφού οι ειδικοί προειδοποιούν πως υπάρχουν συγκεκριμένα χρώματα που τα απωθούν και άλλα που τα μαγνητίζουν.

«Τα κουνούπια έχουν πολύ πιο φτωχή όραση από εμάς και όπως τα περισσότερα έντομα, έτσι και αυτά βλέπουν θολά χωρίς να μπορούν να εστιάσουν σε λεπτομέρειες», εξηγεί η εντομολόγος του Mosquito Squad, Emma Grace Crumbley. Έτσι, οι μυρωδιές, οι διάφορες κινήσεις και η ζέστη καθορίζουν το προς τα πού πετούν οπότε με βάση αυτή την πληροφορία, αυτά είναι τα απαγορευτικά χρώματα αν θέλετε ένα ήσυχο καλοκαίρι.

Θεωρείται πόλο έλξης για τα κουνούπια, ακριβώς επειδή τείνουν να αποφεύγουν το ηλιακό φως, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του Rosenbloom Pest Control, Sholom Rosenbloom. Το μαύρο τα μαγνητίζει ακριβώς επειδή ο ήλιος λειτουργεί απειλητικά εναντίον τους.

Παρόμοια με το μαύρο, και τα σκούρα χρώματα προσελκύουν με τον ίδιο τρόπο τα κουνούπια γιατί τα βοηθούν να αποφεύγουν τον ήλιο που δεν τα αφήνει να κάνουν τη δουλειά τους.

Δεν υπήρχε περίπτωση το κόκκινο, που είναι το χρώμα του αίματος, να άφηνε ασυγκίνητα τα κουνούπια!

