Η Joni Mitchell τραγούδησε το υπέροχο Both Sides Now μετά από 20 χρόνια

Η 78χρονη τραγουδίστρια επέστρεψε πιο δυνατή από ποτέ

Είναι κάποιες φωνές που μπορούν να σε αγγίξουν σε σημεία που δεν ήξερες καν ότι υπάρχουν. Η Joni Mitchell είναι μάλλον το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα και το κομμάτι Both Sides Now έχει γίνει σήμα κατατεθέν πολλών γνωστών κινηματογραφικών και τηλεοπτικών σκηνών.

Η Emma Thompson έκλαιγε ακούγοντας τον δίσκο της Mitchell όταν έμαθε ότι ο Alan Rickman την απατά. Το επικό φινάλε της σειρά After Life του Ricky Gervais έχει τη συνοδεία της φωνής της Joni Mitchell. Και η σπουδαία τραγουδίστρια επέστρεψε στη σκηνή μετά από 20 χρόνια και προκάλεσε ανατριχίλα.

Συνόδευσε τη μουσικό Brandi Carlile στο 2022 Newport Folk Festival ένα σετ 13 τραγουδιών. Είπε τα κλασικά της "Big Yellow Taxi'', το "A Case of You" και μετά έπαιξε στην κιθάρα της το "Just Like This Train". Αλλά το κομμάτι Both Sides Now προκάλεσε την αναμενόμενη ανατριχίλα. Και σε αυτό έπαιξε σίγουρα ρόλο και το ότι η 78χρονη έπαθε εγκεφαλικό ανεύρυσμα το 2015, που σχεδόν της κόστισε τη ζωή.

Η επιστροφή της έγινε σταδιακά, με τη Mitchell να εμφανίζεται στα Kennedy Center Honors το 2021 και στα Grammy Awards τον περασμένο Απρίλιο. «Ποτέ δεν ένιωθα άγχος να εμφανίζομαι μπροστά στη σκηνή. Αλλά ήθελα να είμαι καλή και δεν ήμουν σίγουρη για αυτό. Αλλά τελικά δεν ακουγόμουν τόσο χάλια απόψε. Ο χειρουργός μου μου είπε ότι έχω θάρρος και θέληση. Αυτή μου η περιπέτεια μαλάκωσε τη συμπεριφορά των άλλων απέναντί μου», δήλωσε η σπουδαία μουσικός και εμείς απλά την απολαμβάνουμε.