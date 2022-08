Τι να κάνεις αν ο κωδικός σου υποκλαπεί σε data breach

Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αλλά αν ακολουθήσεις αυτά τα βήματα μπορείς να περιορίσεις τη ζημιά

Υπάρχουν πλέον πολλά εργαλεία που θα σε ενημερώσουν αν τα δεδομένα σου έχουν εκτεθεί σε data breach, από τις ίδιες τις εταιρείες έως το password manager και το browser που χρησιμοποιείς. Τι μπορείς όμως να κάνεις αν μάθεις ότι κάποιος κακόβουλος χρήστης έχει το password για κάποιο λογαριασμό σου; Το πιο βασικό είναι να δράσεις άμεσα, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα για να ελαχιστοποιήσεις τον κίνδυνο μεγαλύτερης ζημιάς:

Άλλαξε τον κωδικό σου

Αν ο κωδικός σου έχει υποκλαπεί, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να τον αλλάξεις πριν κάποιος τον χρησιμοποιήσει. Προσπάθησε να φτιάξεις έναν δυνατό κωδικό που δεν θα μπορεί κάποιος να μαντέψει, αλλά ούτε κι εσύ να ξεχάσεις, ή ξεκίνα να χρησιμοποιείς password manager που μπορεί να σου προτείνει κωδικούς και να κρατάει τα δεδομένα σου ασφαλή. Επιπλέον, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, χρησιμοποίησε 2-factor authentication όπου μπορείς.

Κάνε log out

Κάνε log out από όλες τις συσκευές στις οποίες είσαι συνδεδεμένος με το συγκεκριμένο λογαριασμό (κινητό, υπολογιστής, tablet, κονσόλα για gaming), καθώς δεν είναι κάτι που κάνουν όλες οι εφαρμογές αυτόματα όταν αλλάξεις τον κωδικό σου και αν κάποιος έχει ήδη πρόσβαση στο λογαριασμό σου μπορεί να την κρατήσει ακόμα κι αν αλλάξεις κωδικό. Για κάποιες εφαρμογές είναι πιο εύκολο, καθώς υπάρχει η επιλογή «Sign out from all devices» ή «Αποσύνδεση από όλες τις συσκευές». Για άλλες πρέπει να ανοίξεις κάθε συσκευή ξεχωριστά και να αποσυνδεθείς με αυτό τον τρόπο.

Έλεγξε τα third-party apps

Είναι πολύ πιθανό οι λογαριασμοί που χρησιμοποιείς πιο συχνά (Facebook, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) να είναι συνδεδεμένοι και με άλλες εφαρμογές. Αν κάποιος έχει πρόσβαση σε έναν από αυτούς, είναι πιθανό να μπορέσει να βρει στοιχεία και για τους υπόλοιπους. Τα third-party apps μένουν συνδεδεμένα ακόμα και αν αλλάξεις κωδικό στη βασική εφαρμογή, που σημαίνει ότι καλό είναι να τα αποσυνδέσεις.

Προετοιμάσου για την επόμενη ηλεκτρονική επίθεση

Οι ηλεκτρονικές επιθέσεις και η παραβίαση ηλεκτρονικών δεδομένων είναι πιο συχνό φαινόμενο απ’ότι νομίζουμε. Είναι λοιπόν σημαντικό, ακόμα κι αν ανακάμψουμε μετά από ένα data breach, να ξέρουμε πώς θα προστατευθούμε από το επόμενο. Ένα πολύ καλό πρώτο βήμα είναι οι σύνθετοι κωδικοί που περιλαμβάνουν κεφαλαία και μικρά γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες. Όπου υπάρχει η δυνατότητα, χρησιμοποίησε και two-factor authentication, ώστε κάθε προσπάθεια σύνδεσης στην εφαρμογή να περνά από ένα ακόμη τείχος ασφαλείας. Τέλος, τα password managers είναι και ασφαλή και εύκολα στη χρήση, καθώς προτείνουν από μόνα τους σύνθετους κωδικούς, τους αποθηκεύουν και τους συμπληρώνουν όπου είναι απαραίτητο.

Πέρα από τις τεχνικές λύσεις, είναι σημαντικό κανείς να αποφεύγει να χρησιμοποιεί τον ίδιο κωδικό σε πάνω από μία εφαρμογές, να αποφεύγει να μοιράζεται λογαριασμούς και να απενεργοποιεί λογαριασμούς και εφαρμογές που δεν χρησιμοποιεί πλέον. Όσο λιγότερους ενεργούς λογαριασμούς έχεις, τόσο πιο δύσκολο είναι να βρει και να υποκλέψει κάποιος τα δεδομένα σου.