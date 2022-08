Στις ΗΠΑ έρχεται φοροαπαλλαγή για τα έμβρυα. Για παιδική μέριμνα, ούτε λόγος

Οι φορολογούμενοι στην Πολιτεία θα μπορούν να έχουν φοροαπαλλαγή για «κάθε αγέννητο παιδί με ανιχνεύσιμο καρδιακό παλμό»

Μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να κάνει το δικαίωμα στην άμβλωση παρελθόν, οι φορολογούμενοι στη Georgia τώρα μπορούν να καταχωρούν τα έμβρυα ως εξαρτώμενα μέλη στις φορολογικές δηλώσεις. Μπορεί να μην υπάρχει καμία μέριμνα για δωρεάν ιατρική περίθαλψη ή στήριξη αλλά θα υπάρχει ένα κάποιο κέρδος στην εφορία (με πολλά ερωτηματικά).

Σε δελτίο Τύπου τη Δευτέρα, η αρόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της Πολιτείας δήλωσε ότι «θα αναγνωρίζει πλέον κάθε αγέννητο παιδί με ανιχνεύσιμο καρδιακό παλμό ως εξαρτώμενο μέλος για φοροαπαλλαγή φυσικών προσώπων». Αυτό φυσικά αφήνει απ' έξω όσα έμβρυα είναι έξι εβδομάδων καθώς μέχρι τότε οι περισσότερες γυναίκες δεν ξέρουν ότι είναι έγκυες.

Η απόφαση έρχεται μετά την επίσημη ακύρωση του νόμου Roe v. Wade, που αποτέλεσε ορόσημο το 1973 γιατί έδινε συνταγματικά το δικαίωμα στις γυναίκες να κάνουν έκτρωση, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων.

Η μείωση στους φόρους ισχύει από τις 20 Ιουλίου, ημερομηνία που η πολιτεία απαγόρευσε τις αμβλώσεις μετά από 6 εβδομάδες κύησης, και μπορεί να φτάσει μέχρι και $3.000 δολάρια έκπτωση στον φόρο εισοδήματος. Οι φορολογούμενοι «πρέπει να παρέχουν σχετικούς ιατρικούς φακέλους ή άλλα χαρτιά σε περίπτωση που τους ζητηθεί» και αυτό γιατί έτσι θα αποδεικνύεται ότι το έμβρυο έχει «ανιχνεύσιμο καρδιακό παλμό».

Οι αναλυτές και οι υποστηρικτές του δικαιώματος στην άμβλωση αντέδρασαν με απογοήτευση και σκεπτικισμό απέναντι στην απόφαση. Ο πολιτικός επιστήμονας, Anthony Michael Kreis, ανέφερε σε tweet ότι «πολλές εγκυμοσύνες 6 εβδομάδων καταλήγουν σε φυσικές αποβολές». Από την άλλη, η Lauren Groh-Wargo σχολιάζει: «Τι συμβαίνει όταν δηλώνεις το έμβρυό σου σαν προστατευόμενο μέλος και μετά αποβάλλεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης; Σε ερευνούν για (πιθανή) φορολογική απάτη και παράνομη έκτρωση;».

And given how high the percentage of pregnancies that result in natural miscarriages, the treasury is going to be handing out a lot of cash for pregnancies that would never come to term. (That might be good public health policy though it may be a lot more money than anticipated.)