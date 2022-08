Long Covid: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους 3 νέους τύπους και τα συμπτώματά τους

Επιστημονική ομάδα από τη Βρετανία ανακάλυψε λοιπόν τρεις διακριτούς τύπους του long Covid ενώ η μεγαλύτερη ομάδα από τις τρεις, είναι αυτή που εκδηλώνεται κυρίως με νευρολογικά συμπτώματα, όπως πονοκεφάλους, κόπωση, brain fog, ζάλη, προβλήματα μνήμης. Μάλιστα αυτή η μορφή ήταν πιο συχνή όταν κυριαρχούσαν οι παραλλαγές Άλφα και Δέλτα.

Understanding #longCOVID—a challenge to which the whole health community must rise.



Read our latest Editorial and two studies: 6-month and 1-year outcomes in hospital survivors with #COVID19.



Editorial: https://t.co/0JRzLySOFp pic.twitter.com/AitgbBcvgV