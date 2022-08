And Just Like That: O Aidan επιστρέφει στην δεύτερη σεζόν

O Aidan επιστρέφει στην δέυτερη σεζόν του And Just Like That

Η Carrie Bradshaw έχει αρκετούς πρώην, λίγοι από αυτούς καλοί. Ένας ωστόσο που ξεχωρίζει ως ο υπέρτατος καλός τύπος: ο Aidan Shaw. Ήταν κατασκευαστής επίπλων, λάτρης των σκύλων και φανατικός αντικαπνιστής, αποφασισμένος να μετατρέψει την Carrie στη γυναίκα των ονείρων του (γεγονός που όπως πολλοί υποστηρίζουν τον έκανε τελικά τον χειρότερο άντρα του Sex and the City). Δυστυχώς, ο Aidan και η Carrie δεν τα κατάφεραν ποτέ, παρά τις αναφορές ότι ο Aidan επρόκειτο να επιστρέψει στο reboot της HBO Max του 2021 And Just Like That. Ωστόσο, αυτό μπορεί να αλλάξει στην επερχόμενη δεύτερη σεζόν της σειράς. Σύμφωνα με το Deadline, ο ηθοποιός John Corbett φέρεται να συμμετάσχει στη σειρά, επαναφέροντας τον Aidan στη ζωή της Carrie.

O Corbett θα εμφανιστεί σε πολλά επεισόδια στη δεύτερη σεζόν της σειράς, η οποία δεν έχει ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας. Οι εκπρόσωποι της HBO Max και του Corbett αρνήθηκαν να σχολιάσουν την είδηση της επιστροφή του. Και η δεύτερη σεζόν του Just Like That θα στηρίζεται στις βασικές πρωταγωνίστριες Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon και Kristin Davis. (Υπενθύμιση ότι η Kim Cattrall δεν θα επιστρέψει ποτέ.)

Η υποτιθέμενη επιστροφή του Aidan δεν είναι εντελώς απροσδόκητη. Όταν ετοιμαζόταν για πρώτη φορά το And Just Like That, ο ίδιος ο Corbett είπε στο Page Six, «Θα κάνω το show», ενώ χαρακτήρισε την επιστροφή του ως «πολύ συναρπαστική» και πρόσθεσε ότι «ίσως να είναι σε αρκετά» επεισόδια του reboot. Αυτό, φυσικά, αποδείχθηκε ψέμα. Σύμφωνα με τους συγγραφείς της σειράς, η επιστροφή του Corbett δεν ήταν ποτέ μέρος του σχεδίου.

Mένει να δούμε αν τελικά ο χαρακτήρας που δίχασε τους fans θα επιστρέψει ή όχι.