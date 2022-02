And Just Like That: Μετά το φινάλε, έρχεται το ντοκιμαντέρ της σειράς - Δείτε το trailer

Το HBO μόλις κυκλοφόρησε το trailer του ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί μετά το φινάλε της σεζόν

Αν έχεις κολλήσει με τα νέα επεισόδια του And Just Like That, τότε θα έχεις την ευκαιρία να πάρεις μια γεύση και από τα παρασκήνια της σειράς αφού το HBO ετοιμάζει για σένα ντοκιμαντέρ, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα μετά την προβολή του φινάλε της σεζόν στις 3 Φεβρουαρίου.

Σε αυτό, θα περιλαμβάνονται συνεντεύξεις των αγαπημένων πρωταγωνιστριών, παρασκήνια από τα γυρίσματα, πλάνα του Willie Garson, ο οποίος πέθανε τον Σεπτέμβριο από καρκίνο ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει όπως φαίνεται από το trailer, τη Cynthia Nixon σε ρόλο σκηνοθέτη.

Εκτός από τις Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon και Kristin Davis, οι θεατές θα μπορούν να απολαύσουν συνεντεύξεις με νέα και παλαιότερα μέλη, συμπεριλαμβανομένων των: Sara Ramírez, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Sarita Choudhury.

Στο trailer, βλέπουμε την Parker να λέει στην κάμερα: «Ακόμη και μετά από 23 χρόνια, είμαι ενθουσιασμένη. Τρομοκρατημένη και ενθουσιασμένη». Το trailer εστιάζει παράλληλα στη μόδα και τα ρούχα της νέας σειράς και δείχνει τα παρασκήνια της δημιουργίας της πρώτης σεζόν, And just like that.

Από το trailer φυσικά απουσιάζει ο Chris Noth, του οποίου ο θάνατος του χαρακτήρα Mr. Big στην πρεμιέρα της σειράς ήταν μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές. Λίγες μέρες μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου, ο ηθοποιός κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση από πολλές γυναίκες, φέρνοντας στην επιφάνεια ένα ακόμη σκάνδαλο στη βιομηχανία του Hollywood.