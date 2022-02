O Channing Tatum επιστρέφει: Το διάλειμμα από την υποκριτική και η ταινία που τον τραυμάτισε

O ηθοποιός επιστρέφει δυναμικά και μιλά για όλα

Έκανε ένα τριετές διάλειμμα από τον κινηματογράφο, έγραψε παιδικό βιβλίο, έγινε παραγωγός και τώρα, επιστρέφει. Ο Channing Tatum έδωσε συνέντευξη στο Variety και μίλησε για όλα – από την προσπάθεια να βρει τον εαυτό του, μέχρι την ταινία που δεν κυκλοφόρησε ποτέ, αλλά τον τραυμάτισε για πάντα.

Ο ηθοποιός άφησε την καριέρα του στην υποκριτική το 2018, όταν ανακοίνωσε και το διαζύγιό του με την Jenna Dewan. «Τι θα έκανα; Ήθελα να είμαι στον χώρο; Ήμουν τυχερός. Κέρδισα λαχείο δημιουργικότητας. Έβγαλα μερικά χρήματα, οπότε μπορούσα να κάνω ένα βήμα πίσω, να τα βάλω κάτω και να ανακαλύψω τη ζωή», εξήγησε.

Αποφάσισε, έτσι, να δει τι μπορούσε να κάνει, πέρα από το να υποδύεται τον όμορφο. Όταν εκδόθηκε το πρώτο του παιδικό βιβλίο, με τίτλο The One and Only Sparkella, ο Tatum και είδε έναν τεράστιο δρόμο να ανοίγεται μπροστά του. Ασχολήθηκε με τη γλυπτική και τη φωτογραφία, ξεκίνησε να γράφει – «όχι τίποτα σενάρια, απλώς δημιουργούσα σε διάφορα επίπεδα».

«Ήθελα μόνο να πάρω μία ανάσα»

Εκείνη την εποχή, βρισκόταν διαρκώς σε επαφή με τον πρώην manager του, Peter Kiernan, και τον στενό συνεργάτη και συμπαραγωγό του, Reid Carolin. Μαζί, ανέλαβαν μία σειρά projects, ανάμεσά τους το Spaceman με τον Adam Sandler που τώρα βρίσκεται στο Netflix, αλλά και η τηλεοπτική σειρά Step Up: Highwater. Ο Tatum ανέλαβε επίσης την παραγωγή του θρίλερ Pussy Island, στο οποίο η σύντροφός του, Zoe Kravitz, κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο. Εκείνη, του πρότεινε να εμφανιστεί μπροστά από την κάμερα, αλλά της αρνήθηκε. «Της είπα, "πρέπει να δουλέψεις διπλάσιες μέρες". Είναι τελειομανής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», εξήγησε στο Variety.

Ένας από τους λόγους που αποφάσισε να αποσυρθεί από την υποκριτική για λίγο, ήταν μία ταινία που δε βγήκε ποτέ. Κι ας αφιέρωσε χρόνο, χρήμα κι ενέργεια. Πέρασε τέσσερα χρόνια προετοιμάζοντάς την με τον Carolin – ήταν το Gambit, μία ταινία για τον ομώνυμο χαρακτήρα των X-Men. Η 20th Century Fox, όμως,τους απέρριψε.

«Δε μας άφησαν να το σκηνοθετήσουμε. Ήθελαν οποιονδήποτε εκτός από εμάς, κυρίως γιατί δεν είχαμε σκηνοθετήσει τίποτα άλλο».

Του άρεσε τόσο το σενάριο (το οποίο συνυπέγραψε) που σκέφτηκε να κάνει πίσω και να μην αναλάβει τη σκηνοθεσία του. Όμως η 20th Century Fox χαρακτήρισε τον κεντρικό ήρωα «φανταχτερό». Και το ποτήρι ξεχείλισε.

«Δεν μπορούσα – ήταν το πιο cool άτομο. Μπορούσε να κάνει τα πάντα . Οι περισσότεροι υπερήρωες φορούσαν χρηστικές στολές. Ο Batman είχε τη ζώνη του. O Gambit σκεφτόταν “όχι, αυτό το ντύσιμο είναι τέλειο, bro. Αυτό εμφανίστηκε στο Παρίσι πέρσι”. Απλώς φοράει τόσο τέλεια ρούχα γιατί λατρεύει τη μόδα», εξήγησε, σε μία προσπάθεια να τον υπερασπιστεί.

«Η ακύρωση του Gambit με τραυμάτισε», είπε Channing Tatum.

«Έκλεισα τη μηχανή. Από τότε, δεν έχω μπορέσει να δω ταινία της Marvel. Λάτρευα εκείνον τον χαρακτήρα. Ήταν τόσο λυπηρό. Ήταν σαν να έχασα έναν φίλο, ήμουν τόσο έτοιμος να τον υποδυθώ».