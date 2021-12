And Just Like That: Η πρώτη (άβολη) queer ερωτική σκηνή της Miranda και οι φήμες για την ακύρωση της σειράς

Το παρακάτω άρθρο περιέχει spoilers. Η σεξουαλική απελευθέρωση της Miranda ήταν πιο άβολη απ' όσο θα περιμέναμε, ενώ ήδη κυκλοφορούν φήμες για την ακύρωση του And Just Like That, μετά το σκάνδαλο του Chris Noth

Την ώρα που όλοι μιλούν για την πρώτη queer ερωτική εμπειρία της Miranda, κυκλοφορούν φήμες για την ακύρωση του And Just Like That.

Στο 5ο επεισόδιο του reboot του Sex and the City, βλέπουμε τη Miranda (Cynthia Nixon) σε ερωτική σκηνή με τη διευθύντρια της Carrie, Che (Sara Ramirez). Και είναι πιο άβολο απ’ όσο περιμέναμε. Φαινόταν πως θα γίνονταν ζευγάρι – η χημεία των δύο γυναικών ήταν δυνατή από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας τους. Οι φαν της σειράς, όμως, δε φαίνεται να είναι τόσο χαρούμενοι με την κατάληξη της ιστορίας τους.

Η σεξουαλική αφύπνιση της Miranda ήρθε την πιο λάθος ώρα – η Carrie ανάρρωνε από χειρουργείο στους γοφούς κι εκείνη έπρεπε να τη βοηθήσει με τα πιο απλά πράγματα, όπως το να πηγαίνει τουαλέτα. Παράλληλα, η ίδια είχε αρχίσει να αποκτά μία επικίνδυνη σχέση με το αλκοόλ (ή έτσι θέλουν οι σεναριογράφοι να πιστέψουμε). Όταν λοιπόν η Che πήγε στο δωμάτιο της Bradshaw με ένα μπουκάλι τεκίλα στο χέρι, ο χαρακτήρας της Nixon δεν είπε όχι.

Μέχρι εδώ, όλα καλά. Είναι επίσης καλό το ότι η Miranda έκανε «το καλύτερο σεξ της ζωής της». Το πρόβλημα είναι ότι στο διπλανό δωμάτιο, η φίλη της χρειαζόταν βοήθεια – ήθελε απεγνωσμένα να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. Κι αυτό προβλημάτισε πολύ κόσμο.

Πολλούς προβλημάτισε, επίσης, ο Chris Noth και οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει για σεξουαλικά εγκλήματα - τόσο που, σύμφωνα με το Us Weekly, η σειρά έχει μπει σε παύση λόγω του σκανδάλου που ξέσπασε. «Γίνονταν κουβέντες για να κάνουμε μία ακόμη σεζόν, αλλά μετά τις τελευταίες μέρες, όλες οι συζητήσεις σταμάτησαν», δήλωσε η πηγή.

Από τη στιγμή που δύο γυναίκες κατηγόρησαν τον ηθοποιό για βιασμό, δύο ακόμη έχουν μοιραστεί τις εμπειρίες τους. Ο ίδιος, αρνείται τα πάντα. Για τις πρώτες, μάλιστα, οι οποίες χρησιμοποίησαν τα ψευδώνυμα Zoe και Lily, είπε πως «οι ιστορίες αυτές μπορεί να έγιναν 30 χρόνια πριν ή 30 μέρες πριν – το όχι είναι πάντα όχι – και αυτό είναι ένα όριο που δεν ξεπέρασα».

«Οι συνευρέσεις ήταν συναινετικές», συνέχισε. «Δεν ξέρω γιατί βγαίνουν στην επιφάνεια τώρα, αλλά ξέρω αυτό: Δεν κακοποίησα αυτές τις γυναίκες».

Οι πρωταγωνίστριες της σειράς, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon και Kristin Davis, έχουν εκφράσει τη στήριξή τους στα θύματα.

«Στηρίζουμε τις γυναίκες που μοιράστηκαν τις οδυνηρές εμπειρίες τους. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να ήταν πολύ δύσκολο και τις συγχαίρουμε για αυτό», έγραψαν σε κοινή τους δήλωση.